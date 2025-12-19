Obavijesti

VIDEO Najluđa utakmica sezone u Euroligi s tri produžetka i čak 258 koševa pripala je Barceloni

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Žalgiris deklasirao Partizan 109-68, dok je Barcelona nakon tri produžetka pobijedila Baskoniju 134-124. Košarkaški spektakl u Euroligi

Košarkaši Žalgirisa su uz impozantnu predstavu na domaćem terenu pobijedili beogradski Partizan 109-68 u ogledu 17. kola Eurolige. U svakoj četvrtini Žalgiris je postigao 25 poena ili više. Nakon prve dionice već je imao prednost od 13 poena, dok se na poluvrijeme otišlo uz +23 litavske momčadi.

Sylvain Francisco je uz 4-6 za tri poena postigao 22 poena za Žalgiris, a tome je dodao i pet asistencija. Moses Wright je ubacio 17 poena uz tri asistencije i šest skokova, a Ignas Brazdeikis 15 poena za domaći sastav.

U španjolskom derbiju Barcelona je na svom parketu i nakon čak tri produžetka svladala Baskoniju 134-124. Veći dio utakmice gosti su vodili, a ogromnu su prednosti prosuli u drugom produžetku kada su vodili 116-107. Sa zvukom sirene u drugom produžetku za odlazak u treći je pogodio Punter i time je Baskonia bila slomljena. Barcelona je u trećem produžetku samo zaključila posao.

Video pogledajte OVDJE.

Kevin Punter je za Barcelonu postigao čak 43 koša, dok je Tomaš Satoransky dodao 23 poena uz šest asistencija i osam skokova. Za goste je Markus Howard postigao 33 poena uz šest asistencija, dok je Timothe Luwawu-Cabarrot dodao 26 poena.

Na vrhu ljestvice su Barcelona i Hapoel s omjerom 12-5. Po 11 pobjeda i šest poraza imaju Valencia i Panathinaikos. Uz utakmicu manje Fenerbahce je na 10-6, a 10 pobjeda i sedam poraza imaju Real Madrid, Žalgiris, Monaco i Crvena zvezda.

Euroliga, 17 kolo:

  • Anadolu Efes - Dubai 76-80
  • Žalgiris - Partizan 109-68
  • Monaco - Bayern 103-77
  • Olympiakos - Asvel 107-84
  • Barcelona - Baskonia 134-124, tri produžetka
  • Crvena zvezda - Virtus Bologna 90-89

