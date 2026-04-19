VIDEO Najluđi ulazak na stadion ikad: Padobranac se zabio u zid semafora i šokirao sve navijače

Piše Bruno Lukas,
Nitko nije očekivao prizor padobranca koji se srušio ravno na semafor stadiona i ostao zaglavljen visoko iznad trave prije početka proljetne utakmice američkog nogometa u Virginiji

Neposredno prije proljetne nogometne utakmice Virginia Techa u Blacksburgu, padobranac je sletio ravno na semafor stadiona Lane i ostao zaglavljeni između slova 'C' i 'H' na natpisu. Hitne službe brzo su reagirale i sigurno ga spustile na tlo bez ozljeda, no incident je odgodio početak utakmice.

Videosnimka zabilježila je cijeli dramatični trenutak, padobranac pada između slova natpisa Virginia Tech na vrhu semafora, dok se osoblje stadiona i hitne službe odmah mobiliziraju.

Dužnosnici sveučilišta na mreži X potvrdili su da je padobranac stabilan te da su brze i koordinirane akcije hitnih službi spriječile svaku ozljedu. Ime padobranca nije objavljeno, a vatrogasna ekipa Blacksburga zasad nije dala dodatne izjave o incidentu.

