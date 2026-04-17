VIDEO Napadač Italije sastao se s influencerom nakon debakla u Zenici: 'Gurni si jezik u guzicu!'

Razočarenje u Italiji je veliko nakon što su "azzurri" ostali bez trećeg uzastopnog plasmana na Svjetsko nogometno prvenstvo. Jedini gol Talijana u Zenici 31. ožujka zabio je napadač Fiorentine, Moise Kean (26), koji je ove sezone zabio devet golova u 33 nastupa u svim natjecanjima.

Ovaj 26-godišnji napadač našao se na udaru talijanskog influencera Kristiana Pengwina, koji je razvio široku bazu pratitelja. Samo na Instagramu broji preko milijun obožavatelja. On je nakon debakla protiv Bosne i Hercegovine javno kritizirao Keana.

- Pri rezultatu od 1-0, dok smo bili s desetoricom, našao se u sjajnoj situaciji jedan na jedan s golmanom. Pucao je pored gola... A u 72. minuti izašao je iz igre. Prema svemu što znam o nogometu, Moise Kean zaslužuje ocjenu 4 od 10 za ovu sezonu, ne bih mu dao čak ni peticu - rekao je influencer, koji se vjerojatno nije nadao reakciji nogometaša, koji mu je poručio, blago rečeno, da zašuti...

- Previše pričaš! Gurni si jezik u guzicu ili ću ja to napraviti za tebe. Brate, idemo se naći i sve ćemo riješiti odmah tamo, u četiri oka. Svi ste jaki iza ekrana, a kad dođeš na stadion onda slaviš. Ponavljam, idemo se naći i sve ćemo riješiti na licu mjesta. Možeš biti siguran da ću ti izbiti volju za razgovorom, brate - napisao je napadač Fiorentine u poruci upućenoj influenceru, koji ju je javno objavio.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Ovu je situaciju odlučila iskoristiti talijanska televizija Le Iene, koja je nagovorila influencera i nogometaša na sastanak u četiri oka, a a "posrednik" je bio talijanski komičar i voditelj emisije, Stefano Corti. Inače, Kean je trenutačno "izvan pogona" zbog problema s lisnom kosti, a jezivo je prijetio influenceru i uživo.

- Ubit ću te od batina, srušit ću te. Uništit ću te, brate. Ali, ti to još uvijek ne znaš - pričao je Kean, a Pengwin ga je, prema opisima talijanskih medija, pokušavao smiriti. Pitao je Keana zašto mu prijeti i zašto ga vrijeđa.

U priču se zatim uključio talijanski komičar i voditelj emisije Stefano Corti, koji je htio razjasniti situaciju. Pitao je što je Pingwin skrivio, a zatim je istaknuo kako su svi htjeli da se situacija riješi uživo. Kean je nastavio...

- On je luzer! Svi vi trebate razumjeti. I mi nogometaši smo samo ljudi, i mi griješimo. On previše priča.

Kean je zatim otišao kući. Nedugo zatim je, u mirnom tonu, poručio putem poruke...

- Ispričavam se, to nije bio lijepi trenutak. Puno me djece prati i to nije bio dobar primjer. Istovremeno, ne povlačim ono što sam rekao. Morate razumjeti da smo i mi nogometaši ljudi, griješimo. Da li bih se pomirio s Pengwinom? Da, ali za mene je ovdje gotovo. Oduvijek s ponosom nosim talijanski dres i znao sam da u njemu moram dati nešto više. Za sve je nas to bio veliki udarac, ali moramo krenuti dalje, takav je život - poručio je Kean.