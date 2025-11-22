Rijeka je na terenu bila jako uvjerljiva protiv Hajduka, ali Englez Adjei izbjegao kaznu za udaranje laktom Branimira Mlačića
KAMO JE GLEDAO?
VIDEO Napadač Rijeke laktom odalamio Hajdukova talenta i raskrvario ga. Sudac: Nije faul
Rijeka je na Rujevici isprašila Hajduk i zabila mu pet komada, a uz maestralnu predstavu Tonija Fruka, jedan drugi ofenzivac domaćih nije se proslavio. Riječ je o Danielu Aduu Adjeiju, Englezu koji je prošao bez ikakvih sankcija za ono što je izveo u 42. minuti.
U borbi za loptu bivši igrač Bournemoutha lijevim je laktom rasjekao arkadu Branimiru Mlačiću, mladom stoperu Hajduka, koji je vidio krv i legao na travnjak pa su mu ukazali pomoć.
Sudac Mateo Erceg iz Benkovca za taj duel nije sudio ni faul, a kamoli dao opomenu igraču Rijeke. U VAR sobi bili su Ivan Matić (Osijek) i Ante Čuljak (Zagreb).
