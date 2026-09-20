VIDEO Napreduju radovi novog stadiona u Kranjčevićevoj: Evo kako on sada izgleda iz zraka

Novi stadion u Kranjčevićevoj svakim danom sve je bliže završetku radova. Zagreb će se uskoro pozdraviti s Maksimirom kojeg se planira rušiti, a u gradu traje izgradnja novog modernijeg stadiona. Postavljen je i treći kutni luk krovne konstrukcije, zbog čega je sve lakše vidjeti kako će stadion izgledati nakon završetka projekta.

Osim na krovu, radovi se nastavljaju i na tribinama. Sa sjeverne i istočne strane stadiona postavljaju se nosači, nakon čega slijedi montaža sjedalica, dok su na zapadnoj tribini u tijeku radovi na fasadi i instalacijama te zatvaranju fasadnih i krovnih ploha.

Promjene u infrastrukturi vidljive su i oko stadiona gdje se uređuju prometnice u samoj blizini stadiona, izvode podzemne instalacije te pripremaju površine koje će biti asfaltirane.

Podsjetimo, radovi traju gotovo godinu i pol, a završetak se očekuje početkom 2027. godine.

