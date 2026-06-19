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24SATA U KANADI

VIDEO 24sata u Torontu: Ovdje je puno ugodnije vrijeme od SAD-a! Čak je i malo prohladno

Piše Ivan Tomašković, Iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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VIDEO 24sata u Torontu: Ovdje je puno ugodnije vrijeme od SAD-a! Čak je i malo prohladno

'Vatreni' će u drugoj utakmici Mundijala u jednom od najvećih kanadskih gradova igrati protiv Paname. Ondje je bio naš novinar Tomislav Gabelić koji je ispričao detalje o gradu i što sve čeka naše nogometaše u Kanadi

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Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu će u noći s utorka na srijedu, 24. lipnja u 01.00 sati odigrati drugi susret skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu. U Toronto je stigao naš Tomislav Gabelić koji je u videu ispričao prve dojmove samoga grada. 

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Tomislav Gabelić u Torontu VIDEO
Tomislav Gabelić u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Ovdje u Torontu je mnogo bolje vrijeme nego u Dallasu, oko 20 Celzijusa čak je i malo prohladno u kratkim rukavima - ističe naš reporter Gabelić. 

Inače, Toronto s užom okolicom ima do 4 milijuna stanovnika i tu je vrlo aktivna hrvatska zajednica. 

- Stadion prima 43.000 gledatelja i vjerujem da će mnogi Hrvati koji žive ovdje doći popratiti naše - dodao je Gabelić koji je naišao na dvoje navijača Paname. 

- Nadam se čudu. Pobijedit ćemo 1:0 - istaknuo je navijač. 

- Dobro došli. Završit će 2:1 za Panamu - dodala je navijačica. 

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