VIDEO 24sata u Torontu: Ovdje je puno ugodnije vrijeme od SAD-a! Čak je i malo prohladno

Hrvatska nogometna reprezentacija u Torontu će u noći s utorka na srijedu, 24. lipnja u 01.00 sati odigrati drugi susret skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu. U Toronto je stigao naš Tomislav Gabelić koji je u videu ispričao prve dojmove samoga grada.

Pokretanje videa... VIDEO Tomislav Gabelić u Torontu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Ovdje u Torontu je mnogo bolje vrijeme nego u Dallasu, oko 20 Celzijusa čak je i malo prohladno u kratkim rukavima - ističe naš reporter Gabelić.

Inače, Toronto s užom okolicom ima do 4 milijuna stanovnika i tu je vrlo aktivna hrvatska zajednica.

- Stadion prima 43.000 gledatelja i vjerujem da će mnogi Hrvati koji žive ovdje doći popratiti naše - dodao je Gabelić koji je naišao na dvoje navijača Paname.

- Nadam se čudu. Pobijedit ćemo 1:0 - istaknuo je navijač.

- Dobro došli. Završit će 2:1 za Panamu - dodala je navijačica.