VIDEO Navijač koji pije iz bočice Arsenala postao hit. Evo i zašto

Iako se činilo da je borba za Premiership do prije nekoliko tjedana riješena, Arsenal je počeo posustajati, a prvi pratitelj Manchester City dodao je "gas". Sada je prvenstvo ponovno postalo zanimljivo. Problemi za Arsenal počeli su u Liga kupu, kada su ih "građani" pobijedili 2-0 u finalu. Problemi za "topnike" nastavili su se u najstarijem klupskom natjecanju, FA kupu, gdje ih je šokantno u četvrtfinalu izbacio drugoligaš Southampton.

Pobjedama se momčad Mikea Artete vratila u Ligi prvaka, kada su u prvoj utakmici četvrtfinala pobijedili Sporting s minimalnih 1-0. Ipak, niz nisu nastavili jer ih je proteklog vikenda šokirao Bournemouth kod kuće pobijedivši 2-1. Arsenal je i dalje vodeći sa šest bodova prednosti, ali i utakmicom više. Sada im slijedi izravan okršaj s Cityjem u prvenstvu, koji bi mogao odrediti završnicu sezone. Ako City pobijedi u svim utakmicama do kraja prvenstva, nakon godinu posta vratit će se na tron Engleske.

Arsenal, koji na titulu čeka 22 godine, mogao bi se tako neočekivano okliznuti, a u engleskoj kulturi to je idealna prilika koju su rivali dočekali kako bi se ismijali. Jedan navijač Manchester Cityja tako je postao neočekivana zvijezda interneta nakon što su ga snimile kamere kako se na tribinama na urnebesan način ruga rivalima iz Arsenala.

Njegov potez brzo je postao viralan na društvenim mrežama. Snimka prikazuje navijača kako tijekom slavlja svoje momčadi teatralno pije iz male plastične boce na kojoj se jasno vidi grb Arsenala. U engleskom nogometnom žargonu izraz "to bottle it" označava neuspjeh pod pritiskom ili "prolijevanje" prednosti u ključnom trenutku sezone, a upravo je to aluzija koju je ovaj navijač iskoristio. Njegova gesta bila je izravna provokacija usmjerena prema Arsenalu, glavnom konkurentu Cityja u borbi za naslov prvaka.