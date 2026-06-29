Navijač u dresu Hrvatske ušao je u jedan gay klub u Torontu, a kamera ga je uhvatila u trenutku kad je shvatio gdje se nalazi
ZABUNA U TORONTU
VIDEO Navijač u dresu Hrvatske ušao u gay klub, reakcija je hit
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Jedan je navijač u dresu Hrvatske izašao je u Torontu slaviti pobjedu 'vatrenih' protiv Paname (1-0) u drugom kolu skupina prošlog tjedna, no večer je za njega imala neočekivani obrat.
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Video koji kruži društvenim mrežama snimio je trenutak u kojemu je navijač, valjda greškom, ušao u gay klub u Torontu. Kamera ga je uhvatila upravo u trenutku kad je shvatio gdje se nalazi, a njegov smrknuti izraz lica rekao je sve.
🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/z0PU3Iq3yD— BigE (@BigEldinovsky) June 29, 2026
Kratki video brzo je postao hit na internetu. Do petka u 1 sat ujutro, kada Hrvatska igra s Portugalom u šesnaestini finala, opet u Torontu, navijač se sigurno naći pravi klub za navijanje.
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