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ZABUNA U TORONTU

VIDEO Navijač u dresu Hrvatske ušao u gay klub, reakcija je hit

Piše Bruno Lukas,
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VIDEO Navijač u dresu Hrvatske ušao u gay klub, reakcija je hit
Foto: Screenshot/twitter

Navijač u dresu Hrvatske ušao je u jedan gay klub u Torontu, a kamera ga je uhvatila u trenutku kad je shvatio gdje se nalazi

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Jedan je navijač u dresu Hrvatske izašao je u Torontu slaviti pobjedu 'vatrenih' protiv Paname (1-0) u drugom kolu skupina prošlog tjedna, no večer je za njega imala neočekivani obrat.

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gif | Video: 24sata

Video koji kruži društvenim mrežama snimio je trenutak u kojemu je navijač, valjda greškom, ušao u gay klub u Torontu. Kamera ga je uhvatila upravo u trenutku kad je shvatio gdje se nalazi, a njegov smrknuti izraz lica rekao je sve.

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Kratki video brzo je postao hit na internetu. Do petka u 1 sat ujutro, kada Hrvatska igra s Portugalom u šesnaestini finala, opet u Torontu, navijač se sigurno naći pravi klub za navijanje.

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