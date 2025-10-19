Obavijesti

PORUKA BIVŠEM TRENERU

VIDEO Navijači Istre osudili Garciju: 'Nije u šoldima sve'

Piše Boris Trifunović,
Zamjeraju mu način na koji je otišao na kraju prošle sezone kada je prihvatio poziv Hajduka i postao novi trener Splićana. Osjećaju se izdano što su mu odlučili poručiti kada se s Hajdukom vratio u Pulu

Gonzalo Garcia vratio se na Aldo Drosinu kao trener Hajduka. U dva navrata vodio je Istru, oba puta vrlo uspješno i navijači pulske momčadi pamte ga po dobrome.

No, zamjeraju mu način na koji je otišao na kraju prošle sezone kada je prihvatio poziv Hajduka i postao novi trener Splićana. Osjećaju se izdano, prisjetit ćemo se i da je sportski direktor Istre Saša Bjelanović bio iznenađen načinom na koji je Urugvajac odlučio otići i sve dogovorio, kako se u narodu kaže, njima iza leđa.

Pa su navijači Istre Garciji priredili transparent u gradu koji je stajao po njegovu dolasku, a na kojem je stajao natpis "Govnalo Garcia" uz obilježja eura, aludirajući na novac.

A na samoj utakmici Demoni su izvjesili vrlo jasan i kratak transparent.

- Nije u šoldima sve - stajalo je na transparentu.

Saša Bjelanović je prije odlaska Garcije komentirao situaciju.

- Nije još službeno potvrđeno, ali mi smo se postavili kao da jeste i okrenuli se traženju novog trenera. Nogometni svijet je mali i mi koji smo unutar njega se poznajemo te smo dobili informacije, provjerene i manje provjerene, kako sve ide u tom smjeru. Iz svega što se dešava jasno nam je što se iščitava te teška srca to moramo prihvatiti - rekao je u svibnju ove godine i dodao:

- Ne možemo se pretvarati da nas prva objava kako Garcia odlazi, nakon koje je lavina krenula, nije iznenadila. Nismo bili spremni na to i ne treba nas biti sram priznati, jer u razgovorima koje smo obavljali, ja na svakodnevnoj bazi i vlasnici nešto rjeđe, nismo dobivali nikakav dojam da bi moglo doći do toga.

