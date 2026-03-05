VIDEO Navijači Spursa otišli sa stadiona usred utakmice: 'Igor Tudor je najgori trener ikada...'

Novi debakl Igora Tudora na klupi Tottenhama. Njegova momčad izgubila je 3-1 od Crystal Palacea. Nakon što je Tottenham poveo 1-0, vrlo brzo je Mickey van de Ven dobio crveni karton i tu je sve krenulo nizbrdo. Palace je zabio iz penala kojeg je skrivio van de Ven, a onda je do kraja prvog dijela zabio još dva i preokrenuo utakmicu.

Navijači Tottenhama su nakon trećeg gola masovno počeli napuštati stadion. Više nisu mogli gledati kako njihov klub tone sve dublje i odlučili su da je najbolje krenuti kući. Na društvenim mrežama već su na poluvremenu zazivali smjenu Igora Tudora kojem je ovo tek treća utakmica na klupi Spursa. Najgori trener kojeg sam ikad vidio', 'Tko je ovog doveo?', 'Meni je nevjerojatno da je netko u tom klubu odlučio da je Tudor pravi čovjek za izvući nas iz go*ana', samo su neki od komentara.

Jako teški trenuci za Tudora te je upitno hoće li jutro dočekati kao trener Spursa. Treći poraz u tri utakmice, igre nema, moral je na dnu, kao i Tottenham te će mu, ako ostane trener, trebati pravo malo čudo da prodrma Spurse i ostavi ih u Premier ligi. Tottenham je samo bod udaljen od zone ispadanja.