Došao je s 13 godina u klub, a iz Katalonije odlazi s 34 godine na leđima. Nema što nije osvojio u dresu Barcelone, među navijačima došao i na razinu svojevrsnog božanstva, a sad mora otići iz kluba koji mu je dao sve i kojemu je on dao sve. Oproštaj je bio težak, riječi su nekako pronalazile put da izađu iz usta između jecaja, ali nakon svega, Messi je s obitelji morao napustiti stadion na kojemu je doživio mnoge prekrasne trenutke.

Ispred stadiona čekala ga je vjerna vojska navijača koja je došla pozdraviti, mnogima idola, do jučer igrača kojeg nismo mogli zamisliti u drugom dresu. No, stiglo je i to vrijeme, mnogi su problemi na Nou Campu koji se tek trebaju riješiti, a odlazak Messija je samo početak svojevrsne nove ere.

Neki se s tim nisu mogli pomiriti, pokušali su što duže ostaviti Messija blizu stadiona, barem u automobilu. Skandirali su njegovo ime i stajali ispred te pokraj džipa, dok je Messi polako odlazio. Na kraju je sve prošlo mirno, a Messi može krenuti s potragom nove destinacije.

Spominje se PSG, međutim sam je igrač rekao da u ovom trenutku ništa nije dogovoreno.

- Barcelona je velik klub. Veći od ijednog igrača. Ljudi će se naviknuti da me nema, ovdje ima vrhunskih igrača, momčad je odlična. Kad tad će se naviknuti na klub bez mene, bit će sve u redu - rekao je Argentinac.