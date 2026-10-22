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EUROPSKA LIGA

VIDEO NEC poveo iz ničega, a onda je krenuo plavi uragan!

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO NEC poveo iz ničega, a onda je krenuo plavi uragan!
Foto: Sportklub
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NEC je poveo 1-0, no Dinamo je u samo pet minuta s dva gola Belje okrenuo na 2-1. U zadnjoj minuti prvog dijela Nizozemci su izjednačili

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U tijeku je utakmica 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a na Maksimiru, a gosti su poveli s 1-0. 

Dinamo je imao dominaciju i u 20. minuti imao mrtvu priliku. Stojković je ušao u prazan prostor i uspio prebaciti golmana NEC-a, no Kaplan je stigao akrobatski s crte izbiti loptu.

Kazna je stigla u 25. minuti. Loše je Dinamova obrana namještala zaleđe, Tobias Storm ubacio se po desnoj strani i ubacio u sredinu. Niko Galešić nije uspio izbaciti i Clement Bischoff je zabio za 1-0. Gol možete pogledati OVDJE

Dinamo je brzo poravnao, već u 33. minuti. Ubacio je s lijeve strane Perez-Vinlöf na drugu stativu, Beljo je najviše skočio i glavom matirao Crettaza. Samo dvije minute kasnije zabio je Ivanušec, no gol je poništen zbog zaleđa. 

I onda u 38. minuti 2-1 je za Dinamo. Sjajno je Stojković pronašao Belju kojem je golman NEC-a, no lopta se odbila do njega i majstor je zabio na prazni gol. Ovo pogledajte OVDJE

Kakva luda utakmica. U 45. minuti NEC je izjednačio. Strijelac je bio Linssen koji je pogodio glavom s pet metara nakon ubačaja Bischoffa s lijeve strane. Gol pogledajte OVDJE

Rezultat je trenutno 2-2. 

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NEC je poveo u 25. minuti preko Bischoffa, ali je Beljo s dva gola okrenuo utakmicu u korist Dinama. Mrežu je zatresao i Ivanušec, čiji je gol poništio VAR, a NEC je izjednačio na samom kraju poluvremena preko Linssena

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