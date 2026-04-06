NEPOSTOJEĆE ZALEĐE

VIDEO Nedostaje vam nogomet bez VAR-a? Pogledajte gol koji su poništili u švedskoj ligi...

Piše Petar Božičević,
Ljudski mozak funkcionira na način da prošle događaje pamti ljepšima nego što su oni bili. U psihologiji se to zove rumena retrospekcija (rosy retrospection), a primjer toga je romantiziranje nogometnih vremena otprije uvođenja VAR-a. Utakmica švedske lige podsjetila je još jednom zašto je videotehnologija drastično povećala pravednost u nogometu. 

Sastali su se Gais Djurgårdens u 1. kolu švedskog prvenstva, a domaćin je poveo u 65. minuti golom Aslunda. A onda - kaos! Domaćin je zabio za izjednačenje, ali gol je poništen zbog zaleđa. Usporena snimka pokazuje da je igrač koji je zabio gol (na drugoj stativi) bio barem za metar, ako ne i metar i pol "inside" i da nema govora o zaleđu. 

Zašto nema VAR-a?

Zanimljivo, švedska je liga odlučila u dogovoru s klubovima da neće koristiti VAR tehnologiju. Većina klubova izjasnila se protiv uvođenja VAR-a i ta odluka ostaje na snazi do daljnjega. Time su Šveđani jedna od rijetkih europskih liga koja ne koristi VAR u domaćem natjecanju. 

Ako će Gaisu nedostajati dva boda na kraju sezone, definitivno će se sjetiti ove situacije...

