VIDEO Nedostaje vam nogomet bez VAR-a? Pogledajte gol koji su poništili u švedskoj ligi...

Ljudski mozak funkcionira na način da prošle događaje pamti ljepšima nego što su oni bili. U psihologiji se to zove rumena retrospekcija (rosy retrospection), a primjer toga je romantiziranje nogometnih vremena otprije uvođenja VAR-a. Utakmica švedske lige podsjetila je još jednom zašto je videotehnologija drastično povećala pravednost u nogometu.

Sastali su se Gais i Djurgårdens u 1. kolu švedskog prvenstva, a domaćin je poveo u 65. minuti golom Aslunda. A onda - kaos! Domaćin je zabio za izjednačenje, ali gol je poništen zbog zaleđa. Usporena snimka pokazuje da je igrač koji je zabio gol (na drugoj stativi) bio barem za metar, ako ne i metar i pol "inside" i da nema govora o zaleđu.

Zašto nema VAR-a?

Zanimljivo, švedska je liga odlučila u dogovoru s klubovima da neće koristiti VAR tehnologiju. Većina klubova izjasnila se protiv uvođenja VAR-a i ta odluka ostaje na snazi do daljnjega. Time su Šveđani jedna od rijetkih europskih liga koja ne koristi VAR u domaćem natjecanju.

Ako će Gaisu nedostajati dva boda na kraju sezone, definitivno će se sjetiti ove situacije...