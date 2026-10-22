VIDEO Nejašmić: Nije mi ovo najdraža protiv Dinama. Sad ću nazvati neke prijatelje iz Splita

Darko Nejašmić (27) se vratio u Hrvatsku i slavio na terenu najvećeg suparnika iz doba u Hajduku. Veznjak NEC-a iz Nijmegena s guštom je odgovarao na pitanja novinara nakon trijumfa na Maksimiru 4-2.

- Čekali smo dva mjeseca na pobjedu, dobro smo igrali i u prijašnjoj utakmici, ali eto, tek je sad sve došlo na svoje. Nemamo široki kadar, čak sam u nekim utakmicama igrao stopera, ali sad smo se zakrpali i puno je lakše igrati. Stvaramo jako puno šansi, išlo nas je u ovoj utakmici. Tko gleda naše utakmice, zna da stvaramo jako puno šansi. Sad je rezultat pratio našu igru - rekao je hrvatski veznjak za Arenasport.

- Svaka čast mojim suigračima, moram pohvaliti kapetana, Lebretona i ostale starije igrače. Napravili smo neke rotacije, Beljo nam je radio puno problema dok nismo shvatili kako ga braniti. Svaka čast suigračima. Dugo nismo pobijedili, drago nam je, ali to je samo jedna utakmica. Moramo nastaviti. Bolji smo nego na početku sezone - nastavio je.

Pokretanje videa... VIDEO Darko Nejašmić nakon Dinamo - NEC 2-4 | Video: 24sata Video

Ovako je govorio u mix zoni.

- Dobra utakmica. Mi imamo sklonost odigravanja ovako velikih rezultata. Imali smo problema u prvom poluvremenu, pogotovo u prvih 25 minuta. Beljo nam je radio dosta problema, kasnije smo ga malo bolje pokrivali. Beljo dobro gradi leđima na velikom prostoru, nije lako bilo našem stoperu. Utakmica je išla dobro za nas jer smo uspjeli zabiti prije kraja prvog poluvremena i odmah je lakše ući u drugo. Bit će nam sve lakše igrati, pogotovo jer nam se vraćaju ozlijeđeni igrači, čak sam i ja igrao stopera. Bilo je jako puno ozljeda. Bili smo osam utakmica bez pobjede, trebali smo pobijediti i u prošlom i pretprošlom kolu, evo sad je došla.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Dinamo je dobra momčad, ima individualnu kvalitetu. I kad ne igra dobro, pobjeđuje, to može utjecati. Igrao sam u HNL-u 19 puta protiv Dinama, ovo mi je 20. Jako puno puta si bolji i dominantniji i oni ti odnesu pobjedu, ali danas se to, hvala Bogu, nije dogodilo - nastavio je Nejašmić pa odgovorio je li mu ova pobjeda najdraža protiv "modrih"

- Nije, nego ona na Poljudu, 1-0, kad je Jradi zabio (kolovoz 2019., 1-0, op.a.). To je bio poseban osjećaj. Gledaš i trese se cijeli stadion, to je bilo jako lijepo.

Kako je bilo igrati protiv Josipa Mišića?

- Jako dobar igrač, igrao sam protiv njega puno puta. Njegove su kvalitete jako velike.

Jesu li čestitali prijatelji iz Splita?

- Nisam još bio na mobitelu, sad ću nazvati neke prijatelje.

Susret 3. kola Europske lige između Dinama i NEC-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nisam imao ni osjećaj da je prošlo dva mjeseca, idem utakmicu po utakmicu i spremam se. Nismo imali teret, imali smo mirni, stvaramo jako puno prilika i nismo uspjeli zabiti gol, danas jesmo. Je li me Dinamo čime iznenadio? Teško pitanje, volim gledati protivničke momčadi, ima individualnu kvalitetu. Stojković, Kačavenda je radio probleme kad je ušao. Naravno da je lakše igrati u ovako dobroj momčadi, gdje su suigrači dobri - zaključio je bivši nogometaš Hajduka.