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ZLATO NA U-18 SP-U

VIDEO 'Neka pati, koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta!' Evo kako su 'mini barakude' slavile

Piše Issa Kralj,
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VIDEO 'Neka pati, koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta!' Evo kako su 'mini barakude' slavile
Foto: Facebook
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Drama za pamćenje! Hrvatski U-18 vaterpolisti srušili SAD na peterce i uzeli svjetsko zlato, a slavlje je bilo ludo

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Hrvatska je još jednom dokazala da spada u sami vrh svjetskog vaterpola. Hrvatska U-18 vaterpolska reprezentacija na senzacionalan je način došla do svjetskog zlata svladavši SAD 21-20 nakon raspucavanja peteraca, nakon što je regularni dio završio 14-14.

'Mini barakude' vodile su veći dio utakmice, a onda su Amerikanci u samoj završnici na 14-13, no Nardo Skejić pogodio je za izjednačenje 18 sekundi prije kraja te izborio peterce. Slijedila je prava drama u bazenu, a nakon pet serija rezultat na semaforu i dalje je bio izjednačen pa je odluka o pobjedniku pala tek u devetoj seriji. Naslov svjetskih prvaka Hrvatskoj je donijela vratnica Jetta Taylora, a onda je slijedila euforija među izabranicima Hrvoja Koljanina. 

Svjetska organizacija vodenih sportova objavila je snimku slavlja mladih vaterpolista. 'Mini barakude' podigle su pehar svjetskih prvaka uz stihove pjesme 'Neka pati koga smeta'.  U komentarima ispod objave mnogi su se zapitali hoće li biti organiziranog dočeka za mlade hrvatske vaterpoliste.

  • Čestitke, nadam se da će i za vas organizirati doček na Trgu, zaslužili ste
  • A gdje je doček za njih?? To su pravi pobjednici, bravo dečki!!
  • Super!! Kad i gdje je doček?
  • Pre mali pehar za osvojeno prvo mjesto
  • Bravooo, čestitamo!
  • Bravo!! Na ponos svog naroda i svojih roditelja koji su vas izveli na pravi put!

Podsjetimo, osim što je Hrvatska osvojila naslov prvaka svijeta u kategoriji do 18 godina, prošle su godine na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu 'barakude' do 20 godina osvojile brončanu medalju. Stoga, nema straha da je pred hrvatskim vaterpolom blistava budućnost. 

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