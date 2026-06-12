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ZAHUKTAVAJU SE PRIPREME

VIDEO Nema labavo! Pogledajte kako Dalić gestikulira Oliću na treningu 'vatrenih' uoči Engleza

ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je i drugi od pet planiranih treninga u kampu kraj Washingtona prije prve utakmice na SP-u. Izbornik Zlatko Dalić pokazivao je pomoćniku Ivici Oliću što očekuje na treningu, mahao je rukama, tražio visok intenzitet na 35 stupnjeva. Gosti na treningu bilo je 26 djece iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda

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Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije VIDEO
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Izvještaj s drugog treninga pročitajte OVDJE.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Kreće Mundijal! 'Vatreni' su trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otvorili SP '26: Vatreni trenirali na +35 °C, Dalić ih nije štedio. Deset sati gasili požar u Prostoriji: Šteta je golema, uzrok još nepoznat. Bježao policiji s migrantima pa sletio s ceste kod Udbine: Jedan mrtav, 9 ozlijeđenih. Šimunić nakon akcije USKOK-a: 'Peče ih što se ispituje gdje curi novac građana'. Grgić ponovno preuzeo grad, a USKOK za njega opet traži pritvor. Trump zaprijetio novim napadima na Iran pa se predomislio.

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
'BILDA' FORMU

VIDEO Hajduk na njega više ne računa. Evo kako se Krovinović priprema za novu sezonu

Hajduk je veznjaku Filipu Krovinoviću (30) rekao da slobodno može tražiti novu sredinu. U klubu je od 2021. godine, a trenutačno se priprema za novu sezonu i to je podijelio na društvenim mrežama

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Trening Filipa Krovinovića VIDEO
Trening Filipa Krovinovića | Video: filipkrovinovic/Instagram
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' imaju posebna pravila ako bude gromova, ali sad je - 'pakleno'

ALEXANDRIA - Vrućina i vlaga obilježile su prvi trening "vatrenih", a na današnjem treningu temperatura ide i do 35 stupnjeva Celzijusa. Posebna pravila vrijede za vremenske neprilike u Alexandriji, a ako krene kiša i grmljavina, Hrvatska će se sakriti u veliki trening-kamp. Reporter 24sata, Hrvoje Tironi, na licu je mjesta i zna sve o protokolu ako krenu munje i gromovi

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Olić o porazu od Turske na EP: Nikada nismo toliko suza prolili

Legenda Vatrenih, Ivica Olić, novi je gost podcasta 'As s klupe: Powered by Carlsberg'. Tijekom podcasta, prisjetio se bolnog poraza od Turske. Što je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Ivica Olić: 'Najviše suza smo prolili nakon Turske' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
PADALA I TUČA

VIDEO Pogledajte što je oluja napravila u Sloveniji: Štete su velike, tisuće ljudi je bez struje

Jako nevrijeme u Sloveniji je u srijedu navečer ostavilo pravu pustoš na nekim mjestima. Najgore je bilo posebno u Gorenjskoj i Spodnjem Podravju, sjevernom dijelu zemlje. Snažan vjetar lomio je drveće i rušio električne stupove, ogolio krovove, a oborinska voda poplavila je podrume. Više od 2200 korisnika je bez struje na području Elektro Ljubljane. Ogromne štete bit će i u poljoprivredi.

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Slovenci saniraju štetu nakon jakih oluja koje su zahvatile zemlju VIDEO
Slovenci saniraju štetu nakon jakih oluja koje su zahvatile zemlju | Video: 24sata/reuters

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