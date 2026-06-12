ZAHUKTAVAJU SE PRIPREME
VIDEO Nema labavo! Pogledajte kako Dalić gestikulira Oliću na treningu 'vatrenih' uoči Engleza
ALEXANDRIA - Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je i drugi od pet planiranih treninga u kampu kraj Washingtona prije prve utakmice na SP-u. Izbornik Zlatko Dalić pokazivao je pomoćniku Ivici Oliću što očekuje na treningu, mahao je rukama, tražio visok intenzitet na 35 stupnjeva. Gosti na treningu bilo je 26 djece iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda
Izvještaj s drugog treninga pročitajte OVDJE.