'BILI' PREUZELI VRH
VIDEO Nemoguć promašaj Šege, krvnički faul na Bambi i raketa Durdova. Pogledajte sažetak
SLAVEN - HAJDUK 0-0 Splićani su remizirali u Koprivnici, imali i igrača više u posljednjoj dionici susreta, ali tvrdi 'farmaceuti' uspjeli su sačuvati bod. Rebić je bio sjajan, Šego promašio čisti zicer, a utakmicu je obilježio jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Hajduk je ipak opet preuzeo čelo ljestvice ispred najvećeg rivala Dinama
