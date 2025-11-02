Obavijesti

'BILI' PREUZELI VRH

VIDEO Nemoguć promašaj Šege, krvnički faul na Bambi i raketa Durdova. Pogledajte sažetak

SLAVEN - HAJDUK 0-0 Splićani su remizirali u Koprivnici, imali i igrača više u posljednjoj dionici susreta, ali tvrdi 'farmaceuti' uspjeli su sačuvati bod. Rebić je bio sjajan, Šego promašio čisti zicer, a utakmicu je obilježio jedan od najbržih crvenih kartona u povijesti HNL-a. Hajduk je ipak opet preuzeo čelo ljestvice ispred najvećeg rivala Dinama

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Slaven - Hajduk 02:07
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

KAKO JE PALA RIJEKA

VIDEO Dinamovi stranci spasili Kovačevića! Zabijali kroz noge i iz nemogućeg kuta. Evo sažetka

DINAMO - RIJEKA 2-1 Martin Zlomislić sanjat će gostovanje na Maksimiru jer je golom "kroz uši" koji je zabio Arber Hoxha u 86. minuti Rijeka ostala bez boda. Mounsef Bakrar u 29. mu je zabio kroz noge, a Merveil Ndockyt u 58. izjednačio. Puno bure izazvala je situacija iz 77. minute i naguravanje nakon kojega se Josip Mišić izvukao sa žutim. Dinamo je sad izjednačen s Hajdukom uz utakmicu više.

Pokretanje videa...

Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 02:07
Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
