LUD POTEZ

SAMO U HRVATSKOJ Fotkao je WRC iz šahta! Odmah reagirala FIA: Ne dolazite više na utrke!

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/Instagram/Canva

WRC spetakl oduševio je gledatelje u Hrvatskoj, a jedan je fotograf otišao malo predaleko kako bi uhvatio dobre kadrove. Naime, sakrio se u šaht pored crte i objavio na Instagramu kako odande pratio utrku. Riječ je o Matteu Lelliju.

Reagirali su FIA i Hyundai, koji su osudili ovaj postupak fotografa. 

"Apsolutno nema opravdanja za ovakvo ponašanje. Kada se dovedete u opasnu poziciju, ne riskirate samo vlastitu sigurnost već i posadu automobila, ali i sve ljude oko nas. Uvijek ostanite u područjima koja su odobrena za gledatelje i nemojte biti razlog za otkazivanje brzinskih ispita", napisali su iz krovne automobilističke organizacije, dok su iz Hyundaija bili nešto kraći:

"Ovo ne biste trebali raditi na trkaćoj stazi, ne radite to na pozornici relija. Ne dolazi više na utrke", napisali su. 

WRC spetakl trajao je od četvrtka do nedjelje, kada su u Opatiji proglasili pobjednike. 

