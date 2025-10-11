Šok u Šangaju! Đoković poražen od 204. tenisača svijeta, Valentina Vacherota! Najslabije rangirani finalist u povijesti turnira, a Đoković frustriran pljeskom "Bravo, momci! Bravo"
VIDEO Nervozni Đoković jurio je u poraz, a onda je zapljeskao svom timu i vikao dvije riječi
U nevjerojatnom raspletu polufinala Mastersa 1000 u Šangaju, Novak Đoković (38) iznenađujuće je izgubio od kvalifikanta Valentina Vacherota, 204. tenisača svijeta, rezultatom 6-3, 6-4. Monegaški tenisač tako je ostvario pobjedu karijere i postao najslabije rangirani finalist u povijesti ovog prestižnog turnira.
Đoković, najstariji polufinalist u povijesti Mastersa, započeo je meč ranim breakom, ali je ubrzo osjetio bol u donjem dijelu leđa. Zatražio je medicinski time-out već u prvom setu, no povratak na teren nije donio olakšanje. Kretanje mu je bilo vidno otežano. U ključnom trenutku drugog seta, pri rezultatu 4-4, Đoković je napravio dvije uzastopne dvostruke pogreške, potom servirao dva asa i osvojio poen za 40-30, ali Vacherot je ostao čvrst. Odigrao je dva briljantna poena i iskoristio novu dvostruku pogrešku Đokovića za odlučujući break.
Frustracija srpskog tenisača kulminirala je ironičnim pljeskom i komentarom svom timu između gemova:
- Bravo, momci! Bravo - vikao je Srbin.
Video pogledajte OVDJE.
U finalu Šangaja Vacherot će se suočiti s pobjednikom meča između Daniila Medvedeva i Arthura Rinderknecha.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+