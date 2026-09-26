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JUBILARNI 30.

VIDEO Neuništivi Luka Modrić i u 42. godini zabija za Hrvatsku! Odmah poletio Biliću u zagrljaj

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Neuništivi Luka Modrić i u 42. godini zabija za Hrvatsku! Odmah poletio Biliću u zagrljaj
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-1 Modrić je sjajno pogodio za vodstvo Hrvatske u Pragu i upisao 30. gol za vatrene, ali Češka je brzo uzvratila i šokirala Bilićeve izabranike

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Nakon dobrog pritiska krajem prvog poluvremena, u kojem je Češka ipak odoljela opasnim udarcima, "vatreni" su sjajno otvorili nastavak prve utakmice pod vodstvom Slavena Bilića na gostovanju u Češkoj i poveli golom neuništivog kapetana Luke Modrića u 47.

Igor Matanović odlično je osjetio loše dodavanje češkoga lijevog beka Jirija Slame, uklizao i odmah dodao do Modrića na 30-ak metara od gola. On je imao slobodnog Matea Kovačića lijevo od sebe, prišao šesnaestercu, a onda varkom izbacio nekolicinu čeških igrača i pogodio suprotni kut za vodstvo Hrvatske u Pragu.

Bio je to jubilarni 30. gol Modrića u 203. nastupu za Hrvatsku. Mnogi su se pitali treba li "vatrenima" nakon Mundijala, sumnjali da je spreman igrati na najvišoj razini, bio je i bolestan prije nekoliko dana i lošije se osjećao... Ništa ga nije zaustavilo.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija Nations League - Group A3 - Czech Republic v Croatia Nations League - Group A3 - Czech Republic v Croatia
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Modrićev gol Češkoj pogledajte OVDJE.

Odmah je Luka poletio u zagrljaj Biliću nakon gola kojim je prestigao Eduarda da Silvu na petom mjestu vječne ljestvice strijelaca, a ujedno se izdvojio na trećem mjestu svjetske ljestvice nogometaša po broju nastupa za reprezentaciju, iznad Kuvajćanina Badera Al Mutawe (202 nastupa). Ispred njega još su samo Lionel Messi s 207, čiji je učinak u ozbiljnoj opasnosti zbog skorog oproštaja, i nedodirljivi Cristiano Ronaldo s 234 nastupa za Portugal.

Nažalost, radost je kratko trajala jer je samo sedam minuta poslije Adam Karabec iz kontre izjednačio za Čehe. Bio im je to prvi udarac uopće na utakmici, i odmah je bio gol.

Gol Karabeca Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

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