VIDEO Nevistić na 30 metara igrao rukom. Nije dobio crveni

Tri prilično sporne situacije na utakmici između Lokomotive i Dinama u devetom kolu HNL-a, sve tri pred golom "modrih", formalnih gostiju na Maksimiru. Nakon gola Aleksa Stojakovića plavo-bijeli su u 37. minuti imali kontru za još jedan, a sve je izlaskom s gola riješio golman Ivan Nevistić.

Uklizao je Dušanu Vukoviću i čisto odnio loptu, ali je u nastavku igrao i lijevom rukom. To je jasno otkrila kamera u super slowmotionu između dviju klupa. Skočili su iz stožera Lokomotive i tražili crveni karton za Dinamova golmana, ali su u VAR sobi Ivan Matić i Dario Kulušić ostali nijemi, odnosno nisu predložili Zdenku Lovriću da pogleda tu situaciju.

Nevistiću je to bila donja ruka i ona doista ne bi smjela biti kažnjiva kod klizećih startova.

Video pogledajte OVDJE.