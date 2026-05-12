VIDEO Nevrijeme nije zaobišlo ni stadion: Pogledajte slapove kiše na zapadu Maksimira...

I dok Dinamo ide u lov na Sunce u finalu Kupa protiv Rijeke, kiša je na Maksimiru opet pokazala koliko je stadion u problemu. Veliko nevrijeme zahvatilo je Zagreb u utorak, a posebno je bilo loše upravo na istoku grada. Vjetar je čupao stabla pa je promet Maksimirskom ulicom nakratko bio zaustavljen. Pojavila se snimka kako "slap" kiše pada na stadionu.

Velike količine kiše na maksimirskom stadionu

Na jednom od ulaza na zapadnoj tribini voda se doslovno slijevala na pod i prava je sreća što je nevrijeme došlo nakon velikog derbija s Hajdukom. Pitanje bi bilo bi li se utakmica mogla održati da ovako kiša pada i da se ovakve stvari događaju dok je na stadionu 20.000 ljudi. Ipak, Dinamo i njegovi navijači još malo će morati biti u Maksimirskoj 128, a onda sele na Kranjčevićevu.

Stadion u "Ulici pjesnika" napreduje jako dobro te bi do kraja godine mogao biti gotov, ali onda slijede Uefina testiranja. Tako će Dinamo i Lokomotiva još iduće polusezone biti na Maksimiru, kako je pisao Germanijak, a onda bi se, čim prođu spomenuta testiranja, svi trebali preseliti na Kranjču. Nakon toga bi sve trebalo biti spremno za rušenje Maksimira i izgradnju novog Dinamova doma.

Prema sporazumu iz veljače 2025. Vlade RH i Grada Zagreba sa Zagrebačkom nadbiskupijom, odlučeno je kako troškovi novog stadiona biti financirani u omjeru 50-50 iz državnog i gradskog proračuna. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost, uključujući uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garažu, doseže 205 milijuna eura bez PDV-a.