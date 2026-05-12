Obavijesti

Sport

Komentari 4
SVUGDJE CURI

VIDEO Nevrijeme nije zaobišlo ni stadion: Pogledajte slapove kiše na zapadu Maksimira...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nevrijeme nije zaobišlo ni stadion: Pogledajte slapove kiše na zapadu Maksimira...
4
Zagreb: Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Veliko nevrijeme opet stvara probleme u Zagrebu. Nastradao je i maksimirski stadion na čijoj zapadnoj tribini se stvorio slap kiše. Dobra stvar je što nije bilo utakmice

Admiral

I dok Dinamo ide u lov na Sunce u finalu Kupa protiv Rijeke, kiša je na Maksimiru opet pokazala koliko je stadion u problemu. Veliko nevrijeme zahvatilo je Zagreb u utorak, a posebno je bilo loše upravo na istoku grada. Vjetar je čupao stabla pa je promet Maksimirskom ulicom nakratko bio zaustavljen. Pojavila se snimka kako "slap" kiše pada na stadionu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velike količine kiše na maksimirskom stadionu 00:45
Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Na jednom od ulaza na zapadnoj tribini voda se doslovno slijevala na pod i prava je sreća što je nevrijeme došlo nakon velikog derbija s Hajdukom. Pitanje bi bilo bi li se utakmica mogla održati da ovako kiša pada i da se ovakve stvari događaju dok je na stadionu 20.000 ljudi. Ipak, Dinamo i njegovi navijači još malo će morati biti u Maksimirskoj 128, a onda sele na Kranjčevićevu.

Zagreb: Velike količine kiše na maksimirskom stadionu
Zagreb: Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Stadion u "Ulici pjesnika" napreduje jako dobro te bi do kraja godine mogao biti gotov, ali onda slijede Uefina testiranja. Tako će Dinamo i Lokomotiva još iduće polusezone biti na Maksimiru, kako je pisao Germanijak, a onda bi se, čim prođu spomenuta testiranja, svi trebali preseliti na Kranjču. Nakon toga bi sve trebalo biti spremno za rušenje Maksimira i izgradnju novog Dinamova doma.

Prema sporazumu iz veljače 2025. Vlade RH i Grada Zagreba sa Zagrebačkom nadbiskupijom, odlučeno je kako troškovi novog stadiona biti financirani u omjeru 50-50 iz državnog i gradskog proračuna. Procijenjena vrijednost samog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a, dok ukupna vrijednost, uključujući uređenje okoliša, tri pomoćna nogometna terena i garažu, doseže 205 milijuna eura bez PDV-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026