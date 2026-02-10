VIDEO Nezaustavljivi Baturina! Zabio je talijanskom prvaku

U večeri koja je trebala biti rutinski posao za talijanskog prvaka, hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina priredio je iznenađenje i šokirao Stadion Diego Armando Maradona. Njegov gol iz penala u 39. minuti donio je Comu vodstvo od 1-0 protiv Napolija u napetoj utakmici četvrtfinala Talijanskog kupa.

Za Como, momčad koju s klupe vodi legendarni španjolski veznjak Cesc Fàbregas, ovo je nastavak nevjerojatnog puta u Kupu gdje su već izbacili Sassuolo i Fiorentinu. Baturinin hladnokrvno izveden penal bio je kruna hrabre igre Coma u prvom poluvremenu, a dodajmo kako je udarac s bijele točke izborio bivši defanzivac Rijeke, Ivan Smolčić. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Pobjednika ovog dvoboja u polufinalu čeka moćni Inter iz Milana, što ulog čini još većim. Utakmica još nije završila.