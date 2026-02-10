Obavijesti

Sport

Komentari 3
BIVŠI DINAMOVAC

VIDEO Nezaustavljivi Baturina! Zabio je talijanskom prvaku

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nezaustavljivi Baturina! Zabio je talijanskom prvaku
Foto: Arenasport/Screenshot

Za Como, momčad koju s klupe vodi legendarni španjolski veznjak Cesc Fàbregas, ovo je nastavak nevjerojatnog puta u Kupu gdje su već izbacili Sassuolo i Fiorentinu

Admiral

U večeri koja je trebala biti rutinski posao za talijanskog prvaka, hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina priredio je iznenađenje i šokirao Stadion Diego Armando Maradona. Njegov gol iz penala u 39. minuti donio je Comu vodstvo od 1-0 protiv Napolija u napetoj utakmici četvrtfinala Talijanskog kupa.

Za Como, momčad koju s klupe vodi legendarni španjolski veznjak Cesc Fàbregas, ovo je nastavak nevjerojatnog puta u Kupu gdje su već izbacili Sassuolo i Fiorentinu. Baturinin hladnokrvno izveden penal bio je kruna hrabre igre Coma u prvom poluvremenu, a dodajmo kako je udarac s bijele točke izborio bivši defanzivac Rijeke, Ivan Smolčić. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Pobjednika ovog dvoboja u polufinalu čeka moćni Inter iz Milana, što ulog čini još većim. Utakmica još nije završila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026