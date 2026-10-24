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DORTMUND NA VRHU

VIDEO Niko Kovač u finišu slavio i preuzeo vodstvo u Bundesligi

Piše 24sata,
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VIDEO Niko Kovač u finišu slavio i preuzeo vodstvo u Bundesligi
Foto: Leon Kuegeler
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Kovačeva momčad svladala je Eintracht 1-0 golom Maximiliana Beiera u 80. minuti i ima tri boda više od Bayerna, koji u nedjelju gostuje u Freiburgu

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Borussia Dortmund pobijedila je u subotu Eintracht Frankfurt 1-0 u 7. kolu Bundeslige i preuzela prvo mjesto na ljestvici. Jedini gol zabio je Maximilian Beier u 80. minuti, nakon što je ušao s klupe. Utakmicu na Signal Iduna Parku pratilo je oko 70.000 gledatelja. Dortmund sada ima 17 bodova, tri više od drugoplasiranog Bayerna, koji u nedjelju gostuje kod trećeplasiranog Freiburga i treba pobjedu za povratak na vrh. Eintracht ostaje na osam bodova i zauzima 13. mjesto.

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Borussia je u ovu utakmicu ušla nakon dva uzastopna remija, protiv Werdera iz Bremena (2-2) i Union Berlina (0-0). Momčad iz Dortmunda i dalje nije izgubila nijednu utakmicu ove sezone.

Dortmund je dva puta pogodio prečku. Prvo je to uspjelo Danielu Svenssonu u 31. minuti, a zatim Serhouu Guirassyju udarcem glavom u 53. minuti. Eintracht je svoje prilike imao oko pola sata igre, preko Jonathana Burkardta i Faresa Chaibija.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt
Foto: Leon Kuegeler

Kovačeve izmjene odlučile utakmicu

Niko Kovač je u 68. minuti napravio tri izmjene odjednom i u igru uveo Beiera, Chukwuemeku i Nwanerija. Do tada Dortmund nije uvjerio igrom, a napad je dugo djelovao prilično bezidejno. Presudan potez bio je ulazak Jobea Bellinghama u 79. minuti. Englez je već minutu kasnije pronašao Beiera, a on je s ruba šesnaesterca pogodio rašlje vratara Noaha Atubola. Bellingham je asistirao već svojim prvim dodirom lopte.

Kovač je nakon utakmice ocijenio da je njegova momčad zasluženo slavila i da je cijelu utakmicu pritiskala protivnika.

- Gnječili smo protivnika - rekao je Niko Kovač, trener Borussije Dortmund.

Sudac Sven Jablonski pokazao je žute kartone samo igračima Eintrachta, Nnamdiju Collinsu i Faresu Chaibiju.

Borussiju čeka zahtjevan tjedan. U utorak igra kup utakmicu protiv Werdera, a u subotu gostuje kod Bayerna u derbiju prvenstva [5]. Hoće li Kovačeva momčad u München doći kao prva, ovisi o nedjeljnom gostovanju Bayerna u Freiburgu.

*uz korištenje AI-ja

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