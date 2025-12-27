VIDEO Nikola Vlašić opet zabio!

Torino je dočekao Cagliari u 17. kolu Serie A, a domaćin je poveo u 27. minuti golom Nikole Vlašića.

Hrvatski reprezentativac priključio se napadu, primio loptu od suigrača Adamsa pa pogodio neobranjivo za 1-0. Ovo mu je šesta utakmica zaredom s golom i/ili asistencijom za Torino!

Ako nadodamo i utakmice s reprezentacijom protiv Farskih Otoka i Crne Gore, Vlašić je zabio u posljednjih sedam od osam odigranih utakmica! Vlašiću je ovo peti gol u Serie A ove sezone, a ima i dvije asistencije. Igra u sjajnoj formi.