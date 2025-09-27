Obavijesti

VIDEO Niti klupa Hajduka nije bila sigurna u regularnost gola Rebića. Pogledajte reakciju

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tportal/Screenshot

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Upitna je pozicija Livaje, no VAR soba je povukla linije u krivoj situaciji, na Rebiću koji očigledno nije bio u zaleđu. Reakcija Gonzala Garcije govori sama za sebe

Hajduk je u 8. kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 golovima Ante Rebića i Anthonyja Kalika. Splićani su prekinuli crni niz od tri utakmice bez pobjede pa se novim slavljem poravnali s Dinamom na vrhu HNL-a, barem privremeno.

Gonzalo Garcia konačno može biti koliko-toliko zadovoljan jer Splićani su stvorili dosta šansi, uz golove Pukštas je pogodio stativu, a Almena prečku. Razloga za brigu zadao je Marko Livaja koji se ozlijedio, a susret je obilježila i nesvakidašnja situacija kod prvog pogotka.

Livaja je Anti Rebiću asistirao za prvijenac u dresu Hajduka, no usporena snimka pokazala je da se potencijalno nalazi u zaleđu. VAR soba u kojoj su sjedili Tihomir Pejin i Vedran Đurak procijenili su da zaleđa nema, no ta situacija nije prikazana u prijenosu već je pet minuta nakon gola objavljena zamrznuta slika s povučenim linijama kod Rebića za kojeg je odmah bilo jasno da nije bio u zaleđu.

Dvojbenu situaciju odmah su pregledali na klupi Hajduka, a reakcija trenera Garcije dovoljno govori sama za sebe. Mahnuo je rukom s izrazom na licu koji daje naslutiti da se unaprijed pomirio da će biti zaleđe.

