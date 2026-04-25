VIDEO Nitko ne vjeruje da ima 41 godinu, LeBron zabio tricu i odveo Lakerse do nove pobjede

Boston je slomio Philadelphiju zahvaljujući sjajnoj završnici, LeBron James spasio je Lakerse od poraza zabivši trojku u zadnjim sekundama i odveo ih do pobjede u produžetku, a San Antonio je bez ozlijeđenog Wembanyame razbio Portland. Rezultati su jasni: Lakers su korak do prolaska, Boston preuzeo prednost domaćeg terena, a Spursi pokazali da su opasniji nego što itko misli.

Houston je igrao bez ozlijeđenog Kevina Duranta (37), koji je sat vremena prije početka ispao iz igre zbog uganuća gležnja. Rocketsi su ipak gotovo pobijedili, zaostajali su cijelu utakmicu, ali su poveli pred sam kraj zahvaljujući trojci Reeda Shepparda (21). Ipak, LeBron James (41) ponovno je odigrao sjajnu utakmicu i ubacio 29 poena, 13 skokova i šest asistencija te je bio najbolji u redovima svoje momčadi. Ključni trenutak došao je 15 sekundi prije kraja kada je ukrao loptu i zabio tricu za izjednačenje te još jednom dokazao da nije ni blizu mirovini

Treba spomenuti i prve poene Bronnyja Jamesa Jr. (21) u play-offu. LeBronov sin zabio je pet poena u nešto manje od 10 minuta na parketu, a posebno se istaknuo realizirao alley-oop koji mu je bacio njegov otac. Lakersi vode 3-0 i jednu su pobjedu daleko od prolaska dalje.

Boston je u Philadelphiji uzeo važnu pobjedu i vodstvo u seriji. Jaylen Brown (29) ukrao je loptu, namjestio koš za suigrača Derricka Whitea (31) i zatim sam zabio osam poena zaredom. Jayson Tatum (28) pogodio je dvije trojke i zatvorio utakmicu. Ovaj bostonski dvojac već godinama je jedan od najopasnijih dvojaca u ligi. Boston sada igra sljedeću utakmicu pred vlastitim navijačima.

Spursi su igrali bez svog najboljeg igrača Victora Wembanyame (21), koji je izostao zbog potresa mozga. Mladi igrači preuzeli su odgovornost pa je Stephon Castle (21) zabio 31, a novak Dylan Harper (20) čak 27 poena.

Zajedno su nadmašili bekovski dvojac Portlanda, Jruea Holidaya (35) s 29 poena i Scoota Hendersona (21) s 18, te odveli Spurse do pobjede 120-108 i vodstva u seriji 2-1. Ovo je jasan znak da San Antonio više nije ovisio samo o Wembanyami i da bi ova momčad mogla biti daleko opasnija od onoga što su mnogi očekivali.