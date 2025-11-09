VIDEO Nizozemska 'bruji' o sukobu Perišića i stopera AZ-a!

Obavijesti

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zanimljivo, igrač AZ-a je u tom trenutku već imao žuti karton, ali sudac mu nije pokazao drugi. Perišić je za PSV odigrao 16 utakmica ove sezone i zabio jedan gol, uz sedam asistencija.

PSV je razmontirao AZ Alkmaar 5-1 u gostima u 12. kolu Eredivisie. Ivan Perišić nije se upisao u strijelce ni u asistente, ali o jednom njegovom potezu Nizozemska bruji.

Točnije, ne samo njegovom, već o sukobu Perišića i stopera AZ-a Woutera Goesa u 60. minuti pri rezultatu 1-3. Sudac je prekinuo igru i dosudio slobodan udarac za domaćina, a Hrvat nije želio predati loptu suparniku. Uslijedila je reakcija Goesa koji mu je istrgnuo loptu iz ruku i udario Perišića, a Ivan ga je uhvatio za dres i nije ga puštao. 

