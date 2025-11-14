Obavijesti

Sport

Komentari 0
BITNO I ZA HRVATSKU

VIDEO Njemačka i Slovačka će odlučivati o plasmanu na SP. A tu će utakmicu pratiti i Hrvatska

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Njemačka i Slovačka će odlučivati o plasmanu na SP. A tu će utakmicu pratiti i Hrvatska
Foto: Omar Havana/REUTERS

Trenutačno su Italija i Njemačka ispred Hrvatske po ELO ratingu, ali Talijanima treba čudo da izbore direktan plasman na SP

Njemačka je pobijedila Luksemburg 2-0 u gostima u kvalifikacijama za SP 2026. i u zadnjem će kolu sama odlučivati o svojoj sudbini. Oba gola zabio je Woltemade - u 49. i 69. minuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Atmosfera u Rijeci prije utakmice 00:27
Atmosfera u Rijeci prije utakmice | Video: Mato Galić/24sata

Golove Woltemadea pogledajte OVDJE

Pobijedila je i Slovačka i to Sjevernu Irsku 1-0 doma, tako da će Nijemci i Slovaci međusobnim okršajem odlučivati o prvom mjestu i direktnom plasmanu na SP! Ako Njemačka izgubi, Hrvatska bi mogla profitirati pomicanjem u prvi bubanj nositelja na ždrijebu SP-a 5. prosinca.

Trenutačno su Italija i Njemačka ispred Hrvatske po ELO ratingu, ali Talijanima treba čudo da izbore direktan plasman na SP. 

Nijemci su večerašnjom pobjedom nad Luksemburgom dobili 1,2 boda i sad imaju 1714. Hrvatski iznosi 1710 i pobjedom nad Faranima, koji su čak 30-ak mjesta ispod Luksemburga po Fifinoj ljestvici, dobili smo tek 0,7 bodova. Nijemci u slučaju pobjede nad Slovacima dobivaju još 4,2 i idu na 1718,7. Ako izgube, padaju na 1698, a ako remiziraju onda 1708. ELO rating je važan pri ždrijebu za skupine Svjetskog prvenstva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025