VIDEO Njemačka i Slovačka će odlučivati o plasmanu na SP. A tu će utakmicu pratiti i Hrvatska

Njemačka je pobijedila Luksemburg 2-0 u gostima u kvalifikacijama za SP 2026. i u zadnjem će kolu sama odlučivati o svojoj sudbini. Oba gola zabio je Woltemade - u 49. i 69. minuti.

Pobijedila je i Slovačka i to Sjevernu Irsku 1-0 doma, tako da će Nijemci i Slovaci međusobnim okršajem odlučivati o prvom mjestu i direktnom plasmanu na SP! Ako Njemačka izgubi, Hrvatska bi mogla profitirati pomicanjem u prvi bubanj nositelja na ždrijebu SP-a 5. prosinca.

Trenutačno su Italija i Njemačka ispred Hrvatske po ELO ratingu, ali Talijanima treba čudo da izbore direktan plasman na SP.

Nijemci su večerašnjom pobjedom nad Luksemburgom dobili 1,2 boda i sad imaju 1714. Hrvatski iznosi 1710 i pobjedom nad Faranima, koji su čak 30-ak mjesta ispod Luksemburga po Fifinoj ljestvici, dobili smo tek 0,7 bodova. Nijemci u slučaju pobjede nad Slovacima dobivaju još 4,2 i idu na 1718,7. Ako izgube, padaju na 1698, a ako remiziraju onda 1708. ELO rating je važan pri ždrijebu za skupine Svjetskog prvenstva.