VIDEO Noć za zaborav Dončića. Nikola Jokić odalamio ga u lice

Los Angeles Lakersi su izgubili od Nuggetsa 120-113 u dvoboju NBA lige, a utakmicu je obilježio dvoboj Luke Dončića s Nikolom Jokićem. Slovenski košarkaš završio je s 27 poena, 11 skokova i sedam asistencija, dok je srpski centar ostvario novi triple-double učinak, njegov već 23. takav ove sezone. Ipak, najviše je pažnje ukrao trenutak u prvoj četvrtini kad je centar Nuggetsa u borbi za posjed nehotice udario Dončića u lice, nakon čega je morao prekinuti akciju i čučnuti na parket kako bi se oporavio.

Nije to bio kraj probelma za Dončića jer je u prvom poluvremenu zaradio tehničku pogrešku zbog prigovora sucima. Odluka je iznenadila i samog igrača koji je tražio objašnjenje, no suci je nisu povukli. Bila je to njegova 15. tehnička pogreška u sezoni, što ga stavlja na korak od automatske suspenzije.

Prema pravilima NBA lige, 16. tehnička pogreška u sezoni automatski povlači kaznu od jedne utakmice, uz gubitak plaće za taj dan. Nakon što igrač dosegne taj limit, suspenzija slijedi za svake dvije iduće tehničke pogreške. Dončić je dakle jedan loš trenutak udaljen od prisilnog odmora. Denver ostaje peti na Zapadu s omjerom 39 pobjeda i 24 poraza, dok Lakersi klize na šesto mjesto s omjerom 37 pobjeda i 25 poraza.