VIDEO Norris pokorio Meksiko i preuzeo vodstvo u poretku!

Britanac Lando Norris u McLarenu pobjednik je Velike Nagrade Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva Formule 1.

- Bio je ovo prekrasan vikend. Moramo tako nastaviti. Imao sam dobar start i dobar prvi krug i tako sam nastavio. Ovo je sjajno, veliko hvala svim navijačima - poručio je Norris nakon desete pobjede u karijeri pri čemu šeste ove sezone.

Drugi je s 30 sekundi zaostatka bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu s 31 sekundom zaostatka.

- Jako sam zadovoljan ovim vikendom. Ponovno završiti na postolju je velika stvar," kazao je Leclerc, dok je Verstappen dodao: "Bio je to vrlo užurban početak utrke za mene. S vanjske strane sam se zabio u rubnik i zamalo odletio u travu. Radilo se o preživljavanju. Bio je to težak vikend za nas - poručio je.

Dosadašnji lider Australac Oscar Piastri u McLarenu bio je peti nakon što je završio iza impresivnog Haasovog Olivera Bearmana, britanskog novaka koji je postigao najbolji rezultat u svojoj karijeri.

- Cijelu utrku sam bio iza nekoga i mučio sam se u prljavom zraku. Jučer je postalo očito da postoji nekoliko stvari koje moram promijeniti u načinu na koji vozim. Bilo mi je čudno to shvatiti, jer su posljednjih nekoliko vikenda automobil ili gume zahtijevali drugačiji način vožnje - komentirao je Piastri.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Sao Paulo, Las Vegas, Doha i Abu Dhabi, te dva sprinta. Norris trenutačno vodi s 357 bodova. Piastri ima bod manje, dok je treći Verstappen s 321 bodom.

- Idemo vikend po vikend. Sretan sam, usredotočen sam na sebe. Držim glavu dolje, usredotočen sam na sebe, - poručio je Norris.

Iduća utrka, VN Sao Paula na rasporedu je 9 studenog.