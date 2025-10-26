Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČETIRI DO KRAJA

VIDEO Norris pokorio Meksiko i preuzeo vodstvo u poretku!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Norris pokorio Meksiko i preuzeo vodstvo u poretku!
Foto: Raquel Cunha

Bio je ovo prekrasan vikend. Moramo tako nastaviti. Imao sam dobar start i dobar prvi krug i tako sam nastavio. Ovo je sjajno, veliko hvala svim navijačima, rekao je Britanac nakon pobjede

Britanac Lando Norris u McLarenu pobjednik je Velike Nagrade Meksika, preuzevši vodstvo u ukupnom poretku nakon 20. od 24 utrke svjetskog prenstva Formule 1.

- Bio je ovo prekrasan vikend. Moramo tako nastaviti. Imao sam dobar start i dobar prvi krug i tako sam nastavio. Ovo je sjajno, veliko hvala svim navijačima - poručio je Norris nakon desete pobjede u karijeri pri čemu šeste ove sezone.

Drugi je s 30 sekundi zaostatka bio Monegažanin Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treći bio aktualni svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu s 31 sekundom zaostatka.

- Jako sam zadovoljan ovim vikendom. Ponovno završiti na postolju je velika stvar," kazao je Leclerc, dok je Verstappen dodao: "Bio je to vrlo užurban početak utrke za mene. S vanjske strane sam se zabio u rubnik i zamalo odletio u travu. Radilo se o preživljavanju. Bio je to težak vikend za nas - poručio je.

Dosadašnji lider Australac Oscar Piastri u McLarenu bio je peti nakon što je završio iza impresivnog Haasovog Olivera Bearmana, britanskog novaka koji je postigao najbolji rezultat u svojoj karijeri.

- Cijelu utrku sam bio iza nekoga i mučio sam se u prljavom zraku. Jučer je postalo očito da postoji nekoliko stvari koje moram promijeniti u načinu na koji vozim. Bilo mi je čudno to shvatiti, jer su posljednjih nekoliko vikenda automobil ili gume zahtijevali drugačiji način vožnje - komentirao je Piastri.

Do kraja sezone još su četiri utrke, Sao Paulo, Las Vegas, Doha i Abu Dhabi, te dva sprinta. Norris trenutačno vodi s 357 bodova. Piastri ima bod manje, dok je treći Verstappen s 321 bodom.

- Idemo vikend po vikend. Sretan sam, usredotočen sam na sebe. Držim glavu dolje, usredotočen sam na sebe, - poručio je Norris.

Iduća utrka, VN Sao Paula na rasporedu je 9 studenog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025