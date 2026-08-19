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ON BI SE SUNČAO

VIDEO Norveški novinar opet u akciji. Kritizirao Maksimir, sad ga zaustavila policija: 'Odo ja'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Norveški novinar opet u akciji. Kritizirao Maksimir, sad ga zaustavila policija: 'Odo ja'
Foto: TV2.no
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Norveški novinar u Zagrebu prvo bocnuo Maksimir, pa ga policija uhvatila bez majice na Trgu bana Jelačića. Ispričao je kako je vrijeme da napusti Zagreb jer je već postao tema

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Boravak u Zagrebu norveški novinar TV2 televizije Jan-Henrik Børslid teško će zaboraviti. Nakon što je svojim prilogom o derutnom stanju maksimirskog stadiona izazvao veliku pozornost hrvatske javnosti, dogodila mu se neugodna scena. Usred Zagreba zaustavila ga je policija.

Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
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Foto: 24sata

Børslid je uoči dvoboja Dinama i Vikinga u kvalifikacijama za Ligu prvaka, koji je završio 2-2, obišao Maksimir kako bi gledateljima u Norveškoj približio stanje jednog od najpoznatijih hrvatskih stadiona. Tijekom snimanja pokazivao je brojne dijelove stadiona, a u jednom trenutku u rukama mu je završio i komad cigle. Stadion je pritom opisao kao svojevrsnu "oronulu rupu koja ima svoj šarm".

Norvežanin je odlučio iskoristiti lijepo vrijeme pa se smjestio na Trgu bana Josipa Jelačića i skinuo majicu kako bi se malo sunčao. Nije dugo uživao u odmoru. Prišla su mu dvojica policajaca i zamolila ga da ustane te pokaže osobne dokumente. Børslid je ispričao da je u jednom trenutku čuo kako mu se netko obraća, a kada je otvorio oči, ugledao je policajce neposredno ispred sebe.

Prema njegovim riječima, policajci su mu objasnili da takvo sunčanje bez majice na glavnom zagrebačkom trgu nije dopušteno. Cijelu situaciju norveški novinar nije doživio pretjerano ozbiljno, već ju je prepričao kroz šalu.

AMBIJENT ZA LIGU PRVAKA VIDEO MAKSIMIR SE RASPADA Norveški novinar čupao cigle i pod: 'Pogledajte oronulu rupu'
VIDEO MAKSIMIR SE RASPADA Norveški novinar čupao cigle i pod: 'Pogledajte oronulu rupu'

Video pogledajte OVDJE.

- Ne možeš samo skinuti majicu u Zagrebu i malo skupiti vitamina. To me razočaralo .U trenutku kada budete gledali ovu snimku, mogu vam jamčiti da je Børslid već napustio Zagreb. Ovo će biti objavljeno baš kada sjedne u avion i poleti - komentirao je Børslid, a onda dodao:

- Nakon što sam napravio obilazak Dinamova stadiona, sve se proširilo hrvatskim medijima. Ovdje je od toga nastala velika priča. Otprilike: 'Norvežanin napao stadion.' Tako da sam već postao tema ovdje. Ne mogu si priuštiti još dvije takve stvari, moram se izvući odavde prije nego što ovo bude objavljeno.

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Komentari 12
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