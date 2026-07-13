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VIDEO Norvežani se vratili kući, dočekani su kao prvaci: Evo kako je 100.000 ljudi slavilo

Piše HINA,
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VIDEO Norvežani se vratili kući, dočekani su kao prvaci: Evo kako je 100.000 ljudi slavilo
Foto: screenshot X
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Trg Kraljevske palače bio je pun kada je norveška reprezentacija sjela pred publikom kako bi započela sada već poznati vikinški "Ro", oponašajući pokrete veslanja uz skandiranje "ro"

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Deseci tisuća navijača trijumfalno su dočekali norvešku reprezentaciju u Oslu u ponedjeljak navečer, obilježavajući njihov najbolji rezultat ikad na Svjetskim prvenstvima. Podsjetimo, Norveška je u subotu poražena u četvrtfinalu SP-a od Engleske nakon produžetaka.

Prema podacima policije, u središtu Osla okupilo se oko 100.000 navijača.

Trg Kraljevske palače bio je pun kada je norveška reprezentacija sjela pred publikom kako bi započela sada već poznati vikinški "Ro", oponašajući pokrete veslanja uz skandiranje "ro" (veslaj na norveškom), što je postao prepoznatljiv znak norveških navijača i njihovih igrača.,

Pritom je prijestolonasljednik Haakon predvodio publiku i reprezentaciju u ritmu bubnjeva.

"Nevjerojatno je vidjeti svu podršku koju primamo i kako nas cijela zemlja podržava. Toliko radosti, osmijeha i dobrog raspoloženja. Zaista je fantastično," rekao je kapetan momčadi, veznjak Martin Odegaard, za javni servis NRK.

Zvjezdani napadač Erling Haaland nije bio prisutan na proslavi s navijačima jer je, prema izvješću NRK-a, morao uhvatiti let. Međutim, ranije je prisustvovao prijemu koji je priredio kralj Harald kako bi čestitao norveškoj vrsti.

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Komentari 4
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