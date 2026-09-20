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SJAJNA FORMA 'VATRENOG'

VIDEO Nova bomba Luke Sučića! Pogledajte projektil Hrvata

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Nova bomba Luke Sučića! Pogledajte projektil Hrvata
Foto: SportKlub/screenshot
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Luka Sučić opet je zabio za Real Sociedad! Hrvatski veznjak pogodio je protiv Valencije i zabio treći prvenstveni gol sezone

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Treći prvenstveni pogodak sezone postigao je Luka Sučić. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac za Real Sociedad na gostovanju kod Valencije u posljednjem susretu sedmog kola La Lige. 

Gol pogledajte OVDJE.

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Akcija za pogodak krenula je suradnjom Sučića i Joba Ochienga. Hrvatski veznjak nakon kombinacije je dobio loptu u povoljnoj poziciji, namjestio se na svoju lijevu nogu i uputio udarac koji je završio pod samim gredama.

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Vratar Valencije ostao je nemoćan, a Sučić je novim pogotkom nastavio svoj učinak na početku sezone. U dosadašnjem dijelu prvenstva već je zabijao protiv Real Madrida i Elchea.

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