Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROJEKTIL!

VIDEO Nova majstorija Jagušića! Najbolji mladi igrač HNL-a zabio je pravu golčinu na Maksimiru

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Nova majstorija Jagušića! Najbolji mladi igrač HNL-a zabio je pravu golčinu na Maksimiru
2
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

​​​​​​​Zlatko Dalić uručio mu je pretpoziv za Farske Otoke i Crnu Goru, ali mnogi su navijači uvjereni kako Jagušić zaslužuje mjesto u reprezentaciji. Ovakvim golom poslao je još jednu jasnu poruku izborniku

Najbolji mladi igrač Hrvatske nogometne lige, Adriano Jagušić (20), napravio je još jedan potez vrijedan divljenja u utakmici 13. kola protiv Lokomotive. Zagrebački klub ugostio je ''farmaceute'' na Maksimiru, a potez utakmice pripao je 20-godišnjem Jagušiću, koji je u 45. minuti zabio nevjerojatan gol. Utakmica je završila 1-1.

Jagušić je primio loptu na dvadesetak metara od gola, vješto se oslobodio čuvara, namjestio se i ispalio neobranjiv projektil koji je završio u samim rašljama. 

Istaknimo kako je ovim golom Jagušić već stigao na 10 golova i asistencija u aktualnoj sezoni, koja mu je, zasad, najbolja u mladoj karijeri. To mu je treći gol u HNL-u uz dva u Kupu, a u prvenstvu ima i pet asistencija. Ljetos ga je htio Dinamo, ali Jagušić je ostao u Koprivnici, gdje je nositelj igre i ima zajamčenu minutažu.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, njegov agent otkrio je kako Slaven već sad ima ponude veće od sedam milijuna eura za njegove usluge iz inozemstva, stoga ostaje za vidjeti koliko ćemo dugo gledati mladog reprezentativca u HNL-u.

ZNATNO JE POSKUPIO Rekordna ponuda sletjela je u Koprivnicu! Rusi već ove zime žele dovesti veliku želju Dinama
Rekordna ponuda sletjela je u Koprivnicu! Rusi već ove zime žele dovesti veliku želju Dinama

Zlatko Dalić uručio mu je pretpoziv za Farske Otoke i Crnu Goru, ali mnogi su navijači uvjereni kako Jagušić zaslužuje mjesto u reprezentaciji. Ovakvim golom poslao je još jednu jasnu poruku izborniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!
ODRŽALI SASTANAK

Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025