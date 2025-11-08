VIDEO Nova majstorija Jagušića! Najbolji mladi igrač HNL-a zabio je pravu golčinu na Maksimiru

Najbolji mladi igrač Hrvatske nogometne lige, Adriano Jagušić (20), napravio je još jedan potez vrijedan divljenja u utakmici 13. kola protiv Lokomotive. Zagrebački klub ugostio je ''farmaceute'' na Maksimiru, a potez utakmice pripao je 20-godišnjem Jagušiću, koji je u 45. minuti zabio nevjerojatan gol. Utakmica je završila 1-1.

Jagušić je primio loptu na dvadesetak metara od gola, vješto se oslobodio čuvara, namjestio se i ispalio neobranjiv projektil koji je završio u samim rašljama.

Istaknimo kako je ovim golom Jagušić već stigao na 10 golova i asistencija u aktualnoj sezoni, koja mu je, zasad, najbolja u mladoj karijeri. To mu je treći gol u HNL-u uz dva u Kupu, a u prvenstvu ima i pet asistencija. Ljetos ga je htio Dinamo, ali Jagušić je ostao u Koprivnici, gdje je nositelj igre i ima zajamčenu minutažu.

Lokomotiva i Slaven Belupo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, njegov agent otkrio je kako Slaven već sad ima ponude veće od sedam milijuna eura za njegove usluge iz inozemstva, stoga ostaje za vidjeti koliko ćemo dugo gledati mladog reprezentativca u HNL-u.

Zlatko Dalić uručio mu je pretpoziv za Farske Otoke i Crnu Goru, ali mnogi su navijači uvjereni kako Jagušić zaslužuje mjesto u reprezentaciji. Ovakvim golom poslao je još jednu jasnu poruku izborniku.