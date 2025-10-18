VIDEO Nova predstava u režiji VAR-a: Slavenu nakon čak šest minuta provjere poništili gol!

Nogometaši Rijeke u 10. kolu HNL-a stigli su u goste jednoj od najboljih domaćinskih momčadi u HNL-u, Slavenu Belupu. Hrvatski prvak u prvom je krugu prvenstva ostvario tek dvije pobjede iz devet utakmica, a skoro je i drugi krug započeo na neslavni način.

Sve se dogodilo u 11. minuti utakmice iz naizgled bezazlene situacije za gol Rijeke. Hrvatski prvak imao je loptu u svojem posjedu, kojeg je kapetan i golman momčadi, Martin Zlomislić, olako predao protivniku. Slaven je iskoristio veliku grešku Rijekina golmana, a Lepinjica je lobom zatresao mrežu.

Ipak, u priču se ubrzo uključio VAR. Glavni sudac Duje Strukan nekoliko je minuta čekao presudu iz VAR sobe, koja je na kraju išla u korist Riječanima, na nezadovoljstvo domaće publike, koja je tijekom duge stanke svašta dobacivala s tribina.

Riječ je valjda o jednoj najdužih VAR provjera u povijesti HNL-a, kako je to izgledalo pogledajte klikom OVDJE.