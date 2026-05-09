OVAKO JE DINAMO POVEO

VIDEO Novi 'Mr. Derby'! Bakrar je i treći put zapapario Hajduku

Piše Josip Tolić,
Dinamo vodi protiv Hajduka golom Bakrara koji preuzima nadimak "Mister Derby". Njegova treća golčina protiv Hajduka ove sezone izaziva eksploziju veselja u Maksimiru

Nakon vatrenog uvoda, Dinamo je poveo protiv Hajduka u 22. minuti golom Mounsefa Bakrara koji je sjajno ispratio ubacivanje Josipa Mišića s lijeve strane i na drugoj stativi zakucao loptu u prvi kut. Gol za eksploziju oduševljenja u Maksimiru, njegov 11. u HNL-u ove sezone.

I, zanimljivo, Bakrar pomalo preuzima nadimak "Mister Derby" sunarodnjaka, Alžirca Hilela Soudanija, koji je u 23 utakmice zabio sedam golova Hajduku i 11 puta asistirao.

Bakrar je zabio treći put u četvrtoj utakmici ove sezone, bio je strijelac u u rujnu u pobjedi 2-0 u Splitu, potom u pobjedi 3-1 u Splitu u ožujku. Jedna od najboljih kupovina Zvonimira Bobana prošlog ljeta, stigao je za milijun eura iz New York Cityja.

Bakrarov gol Hajduku pogledajte OVDJE.

