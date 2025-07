VIDEO Oasis se vratio nakon 16 godina uz emotivnu posvetu tragično preminulom Diogu Joti

Nakon 16 dugih godina iščekivanja, legendarni britanski bend Oasis konačno se vratio na pozornicu. Pred 75.000 ekstatičnih obožavatelja na stadionu Principality u Cardiffu, braća Liam i Noel Gallagher započeli su povratničku turneju koncertom koji će ostati upamćen ne samo po bezvremenskim hitovima, već i po dirljivoj posveti tragično preminulom nogometašu Diogu Joti i njegovu bratu Andréu Silvi.

"Dobro je vratiti se"

Atmosfera u Cardiffu bila je električna satima prije koncerta. Ulice su bile preplavljene obožavateljima, od kojih su neki potegnuli iz Argentine i Australije kako bi svjedočili povijesnom trenutku. Koncert je započeo montažom medijskih naslova o svađi braće, koja je završila porukom "oružje je utihnulo". Uz zaglušujući vrisak publike, bend je izašao na pozornicu i zasvirao prigodnu pjesmu "Hello" i njen stih "it's good to be back" (dobro je vratiti se).

- Manchesterska vibra je u zraku - uzviknuo je Liam prije nego što je poveo masu kroz setlistu ispunjenu klasicima poput "Acquiesce", "Morning Glory" i "Cigarettes and Alcohol".

Bio je to trenutak koji su generacije fanova čekale, a transparent "Veliko čekanje je gotovo" najbolje je sažeo osjećaj svih prisutnih.

Foto: Suzanne Plunkett

Posveta koja je dirnula svijet

Vrhunac večeri, ispunjen dubokom emocijom, dogodio se tijekom izvođenja jedne od njihovih najpoznatijih pjesama, "Live Forever". U tom trenutku, veliki ekrani iza benda prikazali su slike tragično preminulog nogometaša Liverpoola, Dioga Jote (28), što je izazvalo ovacije i suze u publici.

Jota i njegov brat André poginuli su u stravičnoj prometnoj nesreći u Španjolskoj samo dva dana ranije, i to nepunih dva tjedna nakon što se nogometaš oženio svojom dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso, s kojom ima troje djece. Počast Joti odala je i predgrupa Cast, čiji je frontmen John Power, također iz Liverpoola, posvetio pjesmu "Walkaway" preminulom nogometašu uz riječi: "Ova je za Dioga Jotu. Počivaj u miru, brate."

Stari hitovi i ista kemija

Liam, odjeven u prepoznatljivu parku i s tamburinom u ruci, zračio je arogantnom energijom, dok je Noel precizno vladao gitarom. Liam nije propustio priliku za svoju tipičnu interakciju s publikom, upitavši ih: "Je li vrijedilo onih 4700 eura koje ste platili za kartu?", aludirajući na kontroverzu oko dinamičkog određivanja cijena ulaznica koje su dosezale vrtoglave iznose.

Unatoč svemu, publika je uglas pjevala svaki stih, od "Wonderwall" do završne "Champagne Supernova", potvrđujući da je vrijedilo svakog centa i svake godine čekanja.

Prvi koncert povratničke turneje, o kojoj pišu i svjetski mediji poput The Guardiana, dokazao je da Oasis nije samo nostalgija. To je kulturni fenomen koji je ponovno ujedinio generacije, a spoj sirovog rock'n'rolla i trenutaka iskrene emocije pokazao je zašto njihov plamen i dalje gori.

Foto: Suzanne Plunkett