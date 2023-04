VIDEO Olimpico nastavlja živjeti snove: Lazio srušio Juventus!

Derbi 29. kola Serie A pripao je Laziju, koji je u velikom okršaju srušio Juventus 2-1 i nakon kojeg je momčad Maurizija Sarrija pobjegla Romi na velikih pet bodova prednosti. Lazijali su drugi iza Napolija, Roma treća, a Milan četvrti. Hrvatski nogometaš Toma Bašić dobio je šansu u 84. minuti.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Na početku sezone je malo tko mogao pretpostaviti da će rimska momčad devet kola prije kraja čvrsto držati poziciju talijanskog doprvaka. No, kako se sezona bliži kraju, tako je Lazio sve bliže Ligi prvaka iduće sezone.

Milan je kiksao u petak odigravši mršavih 0-0 s Empolijem kod kuće pa ga je dan kasnije preskočila Roma svladavši na gostovanju Jurićev Torino 1-0 golom Paula Dybale, a onda se i Lazio pobrinuo da kiks 'rossonera' ne ostane neiskorišten.

Foto: Sofascore za 24sata

Lazio je bio bolji prvo poluvrijeme i to se osjetilo na rezultatu kada je Sergej Milinković-Savić zabio za vodstvo 'nebeskoplavih' u 38. minuti. Alex Sandro je pao ispred njega, Milinković-Savić je primio loptu pa neobranjivo zakucao pored Szczesnog.

Igrači Juventusa su se bunili smatrajući da je srpski veznjak napravio prekršaj, no pogodak je priznat.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

'Stara dama' je uspjela izjednačiti samo četiri minute kasnije. Igrala se 42. minuta kada se u velikoj gužvi u kaznenom prostoru Lazija najbolje snašao Adrien Rabiot pa nekako ugurao loptu u mrežu.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

U nastavak je bolje krenuo domaćin. I to kakvom akcijom. Predivnu kombinaciju odigrali su Felipe Anderson, Luis Alberto i Mattia Zaccagni. Brazilac je dao povratnu za Španjolca, koji je izveo pravu majstoriju petom nakon koje je Talijan lijepo pogodio u suprotan kut. Bio je to njegov 10. pogodak u sezoni čime je izbio na vrh liste najboljih strijelaca Lazija.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Rezultat se do kraja nije mijenjao i Lazio je napravio veliki korak. Ima se još za igrati do kraja i sve je moguće, no 'nebeskoplavi' dugo godina nisu djelovali ovako posloženo.

VIDEO SAŽETKA OVDJE

