VIDEO Olmo zabio gol pa još tri puta asistirao, a Gvardiol nakon intervencije VAR-a dobio crveni

Na poluvremenu polufinala njemačkog Kupa između RB Leipziga i Freiburga bilo je 4-1 za momčad u kojoj igraju naš Joško Gvardiol, ali i Dani Olmo koji je imao čudesnih 45 minuta, vjerojatno i najboljih u karijeri.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Obojica su od prve minute krenula u dresu Leipziga, ali Olmo je već u 11. minuti susreta zabio za vodstvo. Ispratio je ubačaj Halstenberga i samo poslao loptu u mrežu, a njegov gol možete pogledati OVDJE.

Ali to nije bilo sve jer je nakon toga još tri puta asistirao. Prvo je pronašao Henrichsa koji je u 14. minuti spremio loptu u mrežu za 2-0, a taj gol možete pogledati OVDJE. Druga asistencija bila je ona za Szoboslaija kojeg je gurnuo u odličnu situaciju, a Mađar je to iskoristio i zabio treći gol Leipziga što možete vidjeti OVDJE. Četvrti gol RB-a zabio je Nkunku nakon što mu je Olmo odlično dodao u šesnaesterac s desne strane, a to možete pogledati OVDJE.

Foto: Jürgen Fromme/DPA

A utakmicu ipak po dobrome neće pamtiti također bivši igrač Dinama. Naime, Joško Gvardiol je u 59. minuti dobio direktni crveni karton nakon što je srušio Sallaija prije šesnaesterca, a na prvu sudac nije dosudio ni prekršaj. Nakon toga pozvali su ga iz VAR sobe, on je pregledao situaciju i dao Gvardiolu direktni crveni karton. Nakon toga je trener Rose izvadio i Olma u 61. minuti, a umjesto njega je ušao Klostermann.

