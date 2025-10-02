Obavijesti

Sport

EUROPSKI HAT-TRICK

VIDEO On je GOLačević! Hrvat je srušio Kanea i opet postao prvi strijelac svijeta u ovoj sezoni!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Franko Kovačević zasjenio Harryja Kanea s 20 golova ove sezone! Bivši igrač Hajduka briljira u Celju, zabio je hat-trick AEK-u i možda si osigura zimski transfer

Harry Kane možda je ovosezonsko golgetersko čudo jer ima 17 golova u svega devet utakmica za Bayern u svim natjecanjima, čak 10 u pet bundesligaški, ali ovaj četvrtak (opet) gleda u leđa jednom Hrvatu koji je najbolji strijelac svih svjetskih liga!

Franko Kovačević (26), bivši igrač Varaždina, Rijeke, Hajduka i Hoffenheima, između ostalih, nastavio je golgeterski niz u prvom kolu Konferencijske lige, u domaćoj pobjedi Celja protiv atenskog AEK-a 3-1 zabio je hat-trick za preokret u 34., 55. i 80. minuti.

To su mu bili 18., 19. i 20. gol u sezoni i nitko nije bolji od njega! U četiri utakmice kvalifikacija za Europsku ligu zabio je četiri komada, tri u tri dvoboja kvalifikacija za Konferencijsku ligu, još deset u osam kola slovenske lige i tri u glavnoj fazi Konferencijske lige. Za naklon i divljenje, a moguće i vrijedan transfer već na zimu. Vrijednost mu na Transfermarktu iznosi svega 700.000 eura.

Kovačevićeve golove pogledajte OVDJE.

OSTALO

