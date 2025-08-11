Obavijesti

Sport

Komentari 5
IZNENADIO TALIJANE

VIDEO Oni su na prvom mjestu: Luka Modrić poljubio je sliku obitelji prije debija za Milan

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Oni su na prvom mjestu: Luka Modrić poljubio je sliku obitelji prije debija za Milan
Foto: TikTok/Milan

Modrić je prije debija sjedio na klupi, nekoliko je puta poljubio kostobrane, a zatim se pripremio za utakmicu. To je već poznati ritual hrvatskog maestra

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39) u nedjelju je debitirao za Milan. 'Rossoneri' su u posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana, a nakon utakmice razmijenio je dresove s najboljim igračem Chelseaja, Coleom Palmerom (23). 

Milan je na društvenim mrežama objavio snimku Modrićeva rituala prije svake utakmice. Naime, Luka na kostobranima ima Isusa Krista, Mariju i članove svoje obitelji. To su supruga Vanja i djeca Ema, Ivan i Sofia. 

Modrić je prije debija sjedio na klupi, nekoliko je puta poljubio kostobrane, a zatim se pripremio za utakmicu. To je već poznati ritual hrvatskog maestra, koji misli o svojim najbližnjima i tijekom najbitnijih utakmica.

@acmilan Family first. Always ❤️ #acmilan #modric #lukamodric #chelseamilan #tiktokfootball #tiktokcalcio #calciotiktok #calcio ♬ suono originale - AC Milan

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Strani transferi: Cityjevo najskuplje pojačanje ikada ide na posudbu, Coman u Arabiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Cityjevo najskuplje pojačanje ikada ide na posudbu, Coman u Arabiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'
VELIKA PROMJENA

FOTO 'Bila sam pornoglumica, a sada sam kućanica nogometašu'

Nogometaš Nicolas Pepe (29) i Teanna Trump (29), čija je prošlost u industriji za odrasle privukla pažnju javnosti, potvrdili su da su u ljubavnoj vezi. Štoviše, 29-godišnjakinja je viđena u Valenciji na utakmici Atletico Madrida i Villarreala, za kojeg nastupa njezin novi dečko

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025