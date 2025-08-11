VIDEO Oni su na prvom mjestu: Luka Modrić poljubio je sliku obitelji prije debija za Milan

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (39) u nedjelju je debitirao za Milan. 'Rossoneri' su u posljednjoj pripremnoj utakmici ovog ljeta izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana, a nakon utakmice razmijenio je dresove s najboljim igračem Chelseaja, Coleom Palmerom (23).

Milan je na društvenim mrežama objavio snimku Modrićeva rituala prije svake utakmice. Naime, Luka na kostobranima ima Isusa Krista, Mariju i članove svoje obitelji. To su supruga Vanja i djeca Ema, Ivan i Sofia.

Modrić je prije debija sjedio na klupi, nekoliko je puta poljubio kostobrane, a zatim se pripremio za utakmicu. To je već poznati ritual hrvatskog maestra, koji misli o svojim najbližnjima i tijekom najbitnijih utakmica.