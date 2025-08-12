VIDEO Oršić vuče svoj Pafos u play-off Lige prvaka! Pogledajte njegov prvi gol u novoj sezoni...

Pafos je prošle sezone na hrvatski pogon osvojio ciparsko prvenstvo. Ivica Ivušić i Zvonimir Šarlija otišli su u Hajduk, ali ostao je Mislav Oršić (32) koji s ciparskim klubom piše povijest!

Pafos je nadomak plasmana u play-off Lige prvaka i prilike da se prvi put u povijesti natječe u najjelitnijem klupskom nogometnom natjecanju. Nakon što su slavili protiv kijevskog Dinama (1-0) u prvom ogledu, Pafos je u uzvratnoj utakmici poveo već u drugoj minuti i to golom Oršića!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon sjajne akcije domaćina, Tanković je pucao i pogodio nekoga u bloku Dinama, ali lopta mu se vratila i na lijevoj strani peterca pronašao je hrvatskog nogometaša koji je pospremio loptu u praznu mrežu za veliko slavlje na tribinama stadiona u Pafosu.

Gol pogledajte OVDJE

Bivšem igraču Dinama to je prvi gol u sezoni, a na Cipar je stigao u siječnju prošle godine nakon što je dvije godine prolazio kroz kalvariju. U Southamptonu nije dobio priliku pa su ga potjerali, a čim je došao u Trabzonspor, doživio je tešku ozljedu.

Vratio se prošle godine na travnjak, no u turskom klubu vladao je upravljački kaos, Mislav je na koncu raskinuo ugovor i kao slobodan igrač došao u Pafos gdje se preporodio. Sada bi opet, kao nekada s Dinamom, mogao igrati u Ligi prvaka. A ako nastavi s dobrim igrama, mogli bismo ga uskoro opet gledati u dresu reprezentacije.

Pobjednik ovog dvoboja će u play-offu LP igrati protiv pobjednika ogleda između Crvene zvezde i Lech Poznanja. Srpska momčad slavila je 3-1 u prvoj utakmici.