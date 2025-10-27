VIDEO Osječanin zabio iz teškog kuta, Fruk 'obrisao paučinu', a Čop donio vodstvo škaricama!

Rijeka je u derbiju 11. kola u ponedjeljak ugostila Osijek na Rujevici. Podsjetimo, utakmica se prvotno trebala odigrati u nedjelju, ali je pomaknuta u ponedjeljak nakon što je Rijeka tek u petak dovršila utakmicu Konferencijske lige protiv Sparte iz Praga. Novi je tjedan tako na Kvarneru počeo uz nogomet, a gledatelji su "počašćeni" sjajnim početkom derbija.

Osijek je ekspresno poveo u drugoj minuti. Šimun Mikolčić dobio je priliku od prve minute nakon gola protiv Dinama, a opet se istaknuo kao strijelac. Primio je loptu iskosa iz velike udaljenosti i poveo je prema sredini terena, opalio je iz kuta, a kapetan Rijeke Martin Zlomislić baš i nije bio spreman za tu loptu, koja je završila u mreži.

Ipak, veselje gostiju nije dugo trajalo. Najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk, pobrinuo se da hrvatski prvak izjednači nakon samo sedam minuta. Ubacio se u prostor, lijepo primio loptu i riješio se čuvara, a zatim je iz kuta neobranjivo pogodio daljnji golmanov kut. Malenica tu nije puno mogao.

Rijeka je povela krajem prvog poluvremena zahvaljujući bivšem dinamovcu, Duji Čopu. On je zabio sjajni gol škaricama nakon što je Devetak osvojio skok i spustio mu loptu.

Tu nije stala rapsodija Rijeke, koja je drugo poluvrijeme nastavila tamo gdje je stala. Čop je u 47. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici nakon prodora i asistencija Oreča, a Devetak je u 51. postavio 4-1 i dotukao Osječane.

Utakmica je i dalje u tijeku...