VIDEO Osječka rapsodija u prvom poluvremenu! Povratnik u HNL zabio, a onda i Omerović

Gorica u Turopolju na otvaranju nove sezone domaćeg nogometnog prvenstva dočekuje Osijek. Za razliku od domaćina, Osječani su u Veliku Goricu doputovali s novim trenerom, momčad je preuzeo Federico Bessone. Utakmicu u Velikoj Gorici otvorili su na najbolji mogući način s dva gola u mreži u niti pola sata igre.

Najprije je protivničku mrežu zatresao Ivan Dolček u 7. minuti susreta. S desne strane nakon dodavanja Balela pogodio suprotni kut. Dolčeku je ovo prvi gol otkako se početkom srpnja vratio u HNL. Prije je nastupao u dresovima Hajduka i Slaven Belupa, a u Osijek je stigao iz škotskog Dundee Uniteda. Gol pogledajte OVDJE.

Niti deset minuta kasnije, Osijek je povećao svoje vodstvo. Stefan Perić srušio je Ježića u šesnaestercu i glavni sudac Ivan Vukančić dosudio je penal za gostujuću momčad. Nail Omerović preuzeo je odgovornost, uspješno je realizirao penal. Zabio je po sredini gola dok se Matijaš bacio u lijevu stranu. Gol pogledajte OVDJE.

Utakmica je još u tijeku...