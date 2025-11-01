Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE

VIDEO Osvajač zlatne olimpijske medalje nokautirao protivnika za samo 15 sekundi!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Osvajač zlatne olimpijske medalje nokautirao protivnika za samo 15 sekundi!
Foto: Screenshot/X

Gable Stevenson je hrvač i bivši olimpijac, a u rujnu je odlučio probati drugi borilački sport i okrenuo se MMA-u. Ostavio je pobjedu brzim nokautom, a sada želi prijeći u UFC.

Gable Stevenson (25) osvajač je zlatne olimpijske medalje u slobodnom hrvanju iz 2021., a ovog tjedna u Dirty Boxing Championshipu je za samo 15 sekundi nokautirao protivnika Billyja Swansona (31). 

Ranije ove godine Stevenson je objavio da će se okušati u još jednom borilačkom sportu i preći u svijet MMA-a. U rujnu ove godine je debitirao, a sada je nakon aperkata desnom rukom brzo ostvario novu pobjedu koju je proslavio s legendom UFC-a Jonom Jonesom. Nakon pobjede prozvao je UFC-ovog skauta Micka Maynarda. 

- Mick, vidio si sad samo mali dio onog što mogu. Nadam se da ću pokazati puno više - rekao je Stevenson nakon meča. 

Inače, Swanson se zadnji puta u MMA-u borio prije tri godine kada ga je Giacomo Lemos dokrajčio u drugoj rundi PFL Challenger serije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Biste li to probali? Evo što jedu na stadionima po svijetu
VODIČ KROZ HRANU

FOTO Biste li to probali? Evo što jedu na stadionima po svijetu

Na hrvatskim stadionima gastronomska ponuda baš i nije obećavajuća. Hrana je već godinama gotovo pa ista, a zanima li vas što je u ponudi na stadionima diljem planete? E, tu ima baš svega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025