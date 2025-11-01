VIDEO Osvajač zlatne olimpijske medalje nokautirao protivnika za samo 15 sekundi!

Gable Stevenson (25) osvajač je zlatne olimpijske medalje u slobodnom hrvanju iz 2021., a ovog tjedna u Dirty Boxing Championshipu je za samo 15 sekundi nokautirao protivnika Billyja Swansona (31).

Ranije ove godine Stevenson je objavio da će se okušati u još jednom borilačkom sportu i preći u svijet MMA-a. U rujnu ove godine je debitirao, a sada je nakon aperkata desnom rukom brzo ostvario novu pobjedu koju je proslavio s legendom UFC-a Jonom Jonesom. Nakon pobjede prozvao je UFC-ovog skauta Micka Maynarda.

- Mick, vidio si sad samo mali dio onog što mogu. Nadam se da ću pokazati puno više - rekao je Stevenson nakon meča.

Inače, Swanson se zadnji puta u MMA-u borio prije tri godine kada ga je Giacomo Lemos dokrajčio u drugoj rundi PFL Challenger serije.