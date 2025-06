VIDEO Otpisani hajdukovac je zablistao u reprezentaciji. Pogledajte ovu volejčinu...

Kada je Hajduk u rujnu 2023. godine predstavio Aleksandra Trajkovskog, napadača sjajnog renomea koji je žario i palio u Italiji, navijači su bili uvjereni da je Marko Livaja konačno dobio idealnog partnera u napadu i da će dio tereta pasti s njegovih leđa. No, igrač iz Sjeverne Makedonije je razočarao.

U posljednje dvije sezone bio je u nemilosti trenera, ali kada bi i igrao, daleko je to bilo od njegovih najbolji dana u karijeri. Imao je i problema s viškom kilograma, bio je vidno nespreman, nije ga uspio stesati čak niti Gennaro Gattuso.

Trajkovski je na kraju sezone napustio Poljud s učinkom od deset golova u 38 utakmica, a dok traži novu sredinu, zaputio se na reprezentativno okupljanje. Iako je ove sezone bio u drugom planu kod Gattusa i nije puno igrao, u Sjevernoj Makedoniji je i dalje jedan od bitnijih igrača pa je tako krenuo od prve minute na teškom gostovanju kod Kazahstana u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

I isplatilo se to izborniku Robertu Stojanovskom jer bivši igrač Hajduka doveo je njegovu momčad u vodstvo već u 32. minuti. Miovski je pucao, lopta je pogodila blok i odbila se do lijevog ruba šesnaesterca odakle je Trajkovski majstorski pogodio loptu volejem i pospremio ju u donji desni kut! To mu je 23. gol u 94. nastupu u najdražem dresu, a prvi nakon ožujka kada je zabio u pobjedi protiv Lihtenštajna.

Sjeverna Makedonija nikada nije igrala na Mundijalu, a u kvalifikacije je krenula sjajno. U prvom kolu je pobijedila Lihtenštajn (3-0) pa uzela bod Walesu i senzacionalno zaustavila Belgiju (1-1). Glavnim konkurentima za prva dva mjesta jasno su pokazali da će biti jako tvrd orah.