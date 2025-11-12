Obavijesti

VIDEO Ovaj dječak zauvijek će pamtiti potez Joška Gvardiola! 'Vatreni' mu je vratio osmijeh

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: manchester city

"Nikad nisam mislio da ću upoznati igrača Cityja," komentirao je mladić, kojeg su vršnjaci iz škole zlostavljali i skoro oduzeli osmijeh lica. Osmijeh koji je navukao od uha do uha kad je vidio Gvardiola

Manchester City na svom je službenom Instagram profilu podijelio emotivnu snimku koja je oduševila fanove diljem svijeta, a u glavnoj ulozi našao se hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23). Snimka prikazuje dirljiv susret Gvardiola s mladim navijačem Thomasom, a sve u sklopu Tjedna borbe protiv vršnjačkog nasilja.

U videu, klub je ispričao priču o Thomasu, dječaku koji je prolazio kroz teško razdoblje zbog vršnjačkog nasilja u školi. Kako bi mu pružili podršku i pokazali da nije sam, organizirali su mu nezaboravno iznenađenje, susret s jednim od njegovih idola.

Foto: Manchester City

Reakcija dječaka kada je Joško ušao u prostoriju bila je neprocjenjiva, a hrvatski branič proveo je vrijeme s njim, potpisao mu dres i uputio riječi ohrabrenja. "Ovo je ludo," rekao je presretni Thomas, koji nije mogao vjerovati da upoznaje igrača Cityja uživo.Cijeli događaj zabilježen je kamerom, a Thomas je ostao u nevjerici nakon što je upoznao hrvatskog braniča.

"Nikad nisam mislio da ću upoznati igrača Cityja," komentirao je mladić, kojeg su vršnjaci iz škole zlostavljali i skoro oduzeli osmijeh lica. Osmijeh koji je navukao od uha do uha kad je vidio Gvardiola.

Foto: manchester city

Gvardiol, koji se klubu pridružio kao veliko pojačanje, brzo je postao miljenik navijača ne samo zbog svojih obrambenih vještina, već i zbog ovakvih ljudskih poteza. Klub, koji je nedavno upisao važnu pobjedu od 3-0 protiv Liverpoola, ovom objavom skrenuo je pažnju na važan društveni problem.

Ovim je potezom Gvardiol oduševio navijače Cityja, koji ističu koliko je skroman i prizeman. Posebno su oduševljeni jer se Joško predstavio Thomasu svojim imenom, iako je dječak itekako dobro znao za jednog od najboljih braniča današnjice.

