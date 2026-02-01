Obavijesti

NAKON BRONCE

VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 5 min
VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'
Foto: tportal.hr/screenshot

Hrvatski rukometaši nastavili su slaviti broncu u autobusu. Dočeka ipak neće biti, ali to nije spriječilo rukometaše da još u Danskoj naprave feštu i proslave medalju

Admiral

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru! Island je pao 34-33 i slavlje je moglo početi u Herningu. Atmosfera je kroz cijeli turnir bila fenomenalna i rukometaši zasluženo idu kući s medaljom. Reprezentativci su svoje slavlje iz dvorane prenijeli i u autobus u kojem je i dalje vrhunska zabava. Dočeka u Hrvatskoj neće biti odlukom HRS-a jer Grad Zagreb nije mogao udovoljiti želji da na njemu nastupa Marko Perković Thompson.

Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
72
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na snimci se vide rukometaši kako slave uz Thompsonovu pjesmu "Ravnoteža" i slave broncu. Slavlje će se nastaviti duboko u noć, a neki igrači najavili su kako će se počastiti i pokojim pivom sada kada je sve gotovo i kada imaju medalju oko vrata. Refren pjesme kaže: "Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi..."

POGLEDAJTE VIDEO:

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a u 12 sati, prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

