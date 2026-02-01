VIDEO Ovako su rukometaši reagirali na otkazan doček: 'Kad zapjevam, partija mi sudi'

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru! Island je pao 34-33 i slavlje je moglo početi u Herningu. Atmosfera je kroz cijeli turnir bila fenomenalna i rukometaši zasluženo idu kući s medaljom. Reprezentativci su svoje slavlje iz dvorane prenijeli i u autobus u kojem je i dalje vrhunska zabava. Dočeka u Hrvatskoj neće biti odlukom HRS-a jer Grad Zagreb nije mogao udovoljiti želji da na njemu nastupa Marko Perković Thompson.

Na snimci se vide rukometaši kako slave uz Thompsonovu pjesmu "Ravnoteža" i slave broncu. Slavlje će se nastaviti duboko u noć, a neki igrači najavili su kako će se počastiti i pokojim pivom sada kada je sve gotovo i kada imaju medalju oko vrata. Refren pjesme kaže: "Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi..."

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a u 12 sati, prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.