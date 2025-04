VIDEO Ovo je hit! Gvardiol zakucao loptu u mrežu, a pogledajte što radi Kovačić

Tko je mogao zamisliti na početku sezone da će zvjezdana momčad Manchester Cityja, vrijedna preko milijardu eura, spas sezone tražiti u FA Kupu. Još na polovici sezone, nakon teške krize u koju su upali, oprostili su se od naslova prvaka, a nedugo nakon toga i od Lige prvaka gdje ih je u doigravanju izbacio Real Madrid. Ipak, nakon svih padova, u vitrine bi na kraju mogao sletjeti jedan trofej.

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

City je u subotu slavio protiv Nottingham Forresta (2-0) i plasirao se u finale FA Kupa. Joško Gvardiol jedan je od najkonstantnijih i najboljih igrača 'građana' ove sezone, to je javno priznao i Pep Guardiola, a svoj pečat dao je i u ovoj utakmici. Nakon što je Lewis u drugoj minuti doveo Guardiolinu momčad u vodstvo, hrvatski reprezentativac je nebeskim skokom riješio utakmicu. Nadvisio je sve nakon ubačaja iz kornera i zakucao loptu u rašlje. Nevjerojatno zvuči, ali to mu je šesti gol u sezoni. Čudesne brojke za jednog braniča...

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Proslavio je to euforično sa suigračima, a mnogima je promaklo slavlje jednog igrača Cityja koji je bio u deliriju. Bio je to Mateo Kovačić. Veliki prijatelj Joška Gvardiola i kolega iz reprezentacije, koji je asistirao Lewisu za prvi gol, slavio je kao da je on sam zabio gol. Van sebe od sreće, stisnuo je šake i nekoliko puta zamahnuo. Malo tko ovako strastveno slavi golove suigrača...

Video pogledajte OVDJE

Hrvatski dvojac u Cityju prošle sezone osvojio je naslov prvaka, a sada će se boriti za trofej u FA Kupu kojeg su osvojili prije dvije godine. U finalu će 17. svibnja na Wembleyju igrati protiv Crystal Palacea.